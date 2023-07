Milan: futuro De Ketelaere, è arrivata la notizia decisiva

Tanti movimenti di calciomercato da parte del Milan che è senza dubbio la squadra in Serie A più attiva ad aver fatto acquisti e cessioni cambiando di molto il proprio volto.

Novità importanti per quello che sarà il futuro di alcuni giocatori come nel caso di Charles De Ketelaere che potrebbe lasciare il Milan da un momento all’altro.

Arrivano aggiornamenti sulla situazione del giocatore belga pronto ad una nuova sfida peri l prossimo anno, che sia con un altro club o con stesso i rossoneri.

Milan: futuro Charles De Ketelaere

I rossoneri sono partiti subito con degli addii importanti come quelli di Massara, Maldini, fino ai giocatori come Ibrahimovic, Brahim Diaz e Tonali. Grande sorpresa da parte di tutti per le partenze di questi leader in campo e fuori che hanno lasciato a bocca aperta i tifosi come anche gli stessi calciatori del Milan. Alla fine però la società si è messa sotto a lavoro e ha portato subito volti noti a disposizione di Pioli: Pulisic, Reijnders, Loftus Cheek, Okafor, Luka Romero e ora è in arrivo Chukwueze. Tanti giocatori in zona offensiva che potrebbero mettere in ombra Charles De Ketelaere.

Il talento belga classe 2001 è arrivato come grande investimento lo scorso anno per circa 35 milioni di euro dopo una grandissima stagione con il Club Brugge. Oggi però vive in una situazione difficile dopo un anno pessimo al suo primo con il Milan, per questo si parla tanto del possibile Charles De Ketelaere. Il giocatore ha voglia di mettersi alle spalle quanto vissuto quest’anno e pensare a cambiare il proprio futuro.

Si parla molto di quelle che possono essere le notizie riguardo il trasferimento di Charles De Ketelaere in una nuova squadra. Adesso c’è la sensazione che qualcosa possa essere cambiato rispetto a qualche settimana fa quando sembrava certo il suo addio anche in prestito.

Milan: la decisione di De Ketelaere

La carriera di Charles De Ketelaere potrebbe prendere una sterzata decisiva in vista del prossimo anno perché il giocatore ha intenzione di restare al Milan anche il prossimo anno e dimostrare le sue qualità.

Il giocatore belga non è convinto di lasciare dopo solo un anno il Milan e vuole il riscatto. De Ketelaere è pronto ad una nuova avventura con i rossoneri.

Milan: De Ketelaere resta, niente PSV

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile tentativo del PSV per il futuro di Charles De Ketelaere che, invece, questa volta sembra sicuro di voler restare in rossonero. Infatti, l’arrivo di tanti nuovi acquisti in fase offensiva al Milan potrebbero lo stesso farlo restare.