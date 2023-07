Juve, affare lampo: si chiude a 20 milioni di euro

La Juve sta per chiudere una trattativa che si è sviluppata molto velocemente: l’offerta da 20 milioni di euro ha sbloccato tutto.

Il ‘progetto giovani’ della Juventus prosegue con ancora più convinzione, come dimostrato dai tanti ragazzi che Allegri ha deciso di portare con sé negli Stati Uniti. Già lo scorso anno il tecnico toscano ha inserito in prima squadra diversi giovani talenti, tra cui Nicolò Fagioli, Fabio Miretti, Samuel Iling-Junior, Enzo Barrenechea e Matias Soulé.

Sono soprattutto Fagioli e Miretti quelli che hanno ottenuto più minutaggio da parte di Allegri, che ha spesso deciso di schierarli anche titolari ottenendo buone risposte. Ora Allegri può contare anche su altri elementi rientrati dai prestiti che hanno fatto bene nell’ultimo campionato.

Pensiamo ad esempio a Nicolò Rovella, che ha disputato un’ottima stagione con la maglia del Monza, ma anche ad altri giocatori come Hans Nicolussi Caviglia (prima al Sudtirol e poi alla Salernitana) e Koni De Winter (che ha fatto bene a Empoli), senza dimenticare coloro che hanno fatto bene con la Primavera e l’Under 23 (Huijsen e Yildiz su tutti). Tutti questi ragazzi sperano di guadagnarsi un posto nella rosa della Juventus 2023-2024.

Arrivano 20 milioni: la Juve lo cede subito

Ci proverà anche Andrea Cambiaso, il terzino sinistro 23enne girato nell’ultima stagione in prestito al Bologna. Agli ordini di Thiago Motta il laterale ex Genoa è cresciuto molto, totalizzando 34 presenze tra campionato e Coppa Italia. Una maturazione che sembrava poterlo portare a diventare il titolare della fascia sinistra della Juventus, tenendo conto che in quel ruolo i bianconeri appaiono piuttosto scoperti.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni sembra che il futuro di Andrea Cambiaso non sarà alla Continassa. La Juve lo ha acquistato la scorsa estate dal Genoa per 8,5 milioni di euro più bonus, ma le voci rivelano che di fronte a un’offerta molto interessante i bianconeri sarebbero disposti a lasciarlo partire. Secondo quanto affermato da Tuttosport le offerte per Cambiaso non mancherebbero, soprattutto dalla Premier League. Negli ultimi giorni, infatti, due club inglesi hanno bussato alla porta della Juve per chiedere informazioni sul difensore.

Si tratta di Tottenham e Nottingham Forest, che sarebbero pronte a venire incontro alle richieste economiche di Madama. La Juventus chiede infatti 20 milioni di euro per Cambiaso ed è per questo che le piste che portano alla Premier sembrano più concrete rispetto al tentativo del Bologna di avere di nuovo il giocatore in prestito.