De Laurentiis: “A breve annunceremo due attaccanti”, tifosi in estasi

Come solito fare, De Laurentiis ha deciso di lasciare letteralmente senza parole i suoi tifosi. In una recente uscita pubblica, infatti, il presidente è uscito allo scoperto dando importanti novità di calciomercato sul suo club.

In realtà c’è da dire che De Laurentiis non si è limitato a dare novità, ma ha fatto il punto su tante questioni arrivando anche a svelare un qualcosa che alla piazza ha fatto discretamente piacere.

Il presidente, infatti, nel corso dell’odierna conferenza stampa ha detto che presto il club presenterà due attaccanti importanti che andranno a rinforzare il reparto offensivo dell’allenatore, oltre che apportare esperienza e mentalità vincente all’interno dello spogliatoio.

Calciomercato, De Laurentiis annuncia un doppio colpo: tifosi in estasi

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato di Napoli e Bari, squadre sotto il controllo di De Laurentiis. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione, la famiglia romana ha intenzione di investire ancora di più in questi due club per renderli sempre più competitivi, così da poter dominare le rispettive categorie.

Per raggiugnere questo obiettivo le due dirigenze si starebbero muovendo in simbiosi per riuscire a centrare i loro personali obiettivi di mercato, ma fra le due c’è una che starebbe letteralmente facendo sognare i propri tifosi con quanto si sta registrando nelle ultime ore. Sognare non costa nulla, ma per il lavoro che si sta facendo addirittura questo potrebbe diventare anche troppo stretto. A conferma di questo ci sono le parole dello stesso presidente De Laurentiis che, senza troppi peli sulla lingua, ha svelato un doppio colpo in entrata importante che il club starebbe mettendo a segno proprio in queste ore e che potrebbe essere addirittura ufficializzato già nei prossimi giorni.

Nel corso dell’odierna conferenza stampa tenutasi presso lo Stadio San Nicola di Bari, in occasione del lancio della maglia di casa per la prossima stagione, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha svelato che il club pugliese presto annuncerà due attaccanti importanti in questo calciomercato.

Calciomercato Bari, doppio colpo in attacco: parola del Presidente

L’imprenditore romano ha addirittura parlato anche di “annuncio“, ma nel corso dell’odierna conferenza stampa non si è lasciato andare più di questo. De Laurentiis non ha infatti svelato i nomi dei giocatori in questione dicendo che: “Non vi voglio fare ancora i nomi perché le trattative sono delicate. Ma stiamo facendo del nostro meglio ed a breve li annunceremo”.

Due per uno: il Bari saluta Cheddira? Parla De Laurentiis

Con l’arrivo in questo calciomercato di addirittura due attaccanti il Bari potrebbe dire addio alla sua stella, ovvero Walid Cheddira, che è sul taccuino di tante squadre di Serie A e non solo.

In merito al futuro dell’attaccante marocchino ha parlato oggi proprio Luigi De Laurentiis, le cui parole avevano tanto il sapore di un addio. Il presidente del Bari ha infatti detto: “Cheddira? Ha il desiderio di giocare in un’altra serie, lui come Caprile. Non ho alcuna intenzione di bloccarlo se vuole andare altrove, anche perché non possiamo avere persone che non vogliono restare”.