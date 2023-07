Mercato Serie A: colpo Carlos Augusto, svolta nella trattativa

Una delle più grandi sorprese della passata stagione di Serie A è stato senza ombra di dubbio Carlos Augusto, che a Monza ha impressionato tutti. Sia in zona gol che in fase difensiva. Le prestazioni offerte non sono passate inosservate ed ora un club è pronto a chiudere. Svolta improvvisa nella trattativa.

Il nome di Carlos Augusto, una delle autentiche rivelazioni della passata stagione in Italia, è finito sui taccuini dei principali club. Italiani e non solo. Il Monza, in tal senso, si prepara a fare cassa, consapevole del fatto che è difficile trattenere un profilo di questa caratura. Arrivato tre anni fa, infatti, dal Corinthians, ha avuto una crescita esponenziale e rappresenta l’ennesimo capolavoro, per così dire, della carriera di Adriano Galliani. Adesso un club è vicino a chiudere dal momento che in questa operazione è arrivata una svolta improvvisa nella trattativa. La fascia sinistra del club sta per cambiare proprietario, dunque.

Svolta nella sua carriera

Il mercato, tanto in Italia quanto in ambito europeo, è ancora in una fase embrionale. E’ la fase, questa, dei primi approcci dal momento che la strada da percorrere è ancora lunga. Si ha l’impressione che si sia in una sorta di fase d’attesa in vista dell’arrivo del primo grande colpo che possa generare un effetto domino.

Ed il primo per la nostra Serie A è in arrivo. Stando a quanto raccontato da Sportitalia, infatti, il Wolfsburg ha presentato la sua prima offerta ufficiale all’Inter per Robin Gosens. Chiuso da Federico Dimarco, il tedesco vedrebbe di buon occhio un ritorno in patria, per giunta in una squadra di prima fascia. Ufficializzato il suo addio, poi, l’Inter è pronta a fiondarsi su Carlos Augusto, forte del gradimento del calciatore per la destinazione nerazzurra. E per Simone Inzaghi sarebbe un colpo straordinario, soprattutto tenendo conto del fatto che può agire anche da braccetto di sinistra di una difesa a tre.

Carlos Augusto all’Inter, la svolta

L’offerta dei tedeschi per Gosens è strutturata in questo modo: prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni comprensivi anche di bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi. Per Carlos Augusto, nella stagione scorsa, sono arrivati 6 gol in 29 partite in Serie A. Ed ora sembra essere pronto per il grande salto.