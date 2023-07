Calciomercato, De Paul torna in Serie A: ingaggio da 3 milioni

Il calciomercato delle big di Serie A può riportare nomi di un certo livello nel nostro campionato: ora l’obiettivo è Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino è uno dei più forti in Europa e con l’Atletico Madrid è riuscito ad imporsi come titolarissimo dopo pochi mesi dall’arrivo. Anche con Diego Simeone ha instaurato un rapporto di grande stima reciproca ma ora può lasciare i Colchoneros per un’altra grande esperienza in Serie A.

L’ex Udinese è diventato anche campione del mondo con l’Argentina lo scorso dicembre e ora è pronto ad accogliere nuove esperienze che possano dargli anche nuovi stimoli importanti.

Calciomercato: la Serie A accogle di nuovo De Paul

Il nome di Rodrigo De Paul torna ad essere caldissimo in chiave calciomercato. Dopo due stagioni la cantilena è sempre la stessa ma questa volta il centrocampista argentino può far ritorno in Serie A. Le annate dell’ex Udinese all’Atletico Madrid sono state intervallate da momenti molto positivi e mesi negativi.

La situazione in casa Atletico Madrid per Rodrigo De Paul non è semplice. Il calciomercato estivo potrebbe portarlo via dalla Liga per fargli fare ritorno nel suo posto sicuro: la Serie A. In italia si è dimostrato capace di numeri incredibili che poi lo hanno portato a fare il definitivo salto di qualità. Ora è considerato uno dei migliori centrocampisti in circolazione e a 29 anni potrebbe tornare nel calcio italiano.

Secondo le ultime notizie di mercato, De Paul è il profilo per il centrocampo della big di Serie A. Non è mai sparito dai radar dei top club italiani che in estate possono pensare ad un nuovo assalto per aggiungere qualità alla squadra.

Roma, obiettivo De Paul per la mediana

La Roma vuole Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è considerato un target importante per il calcio italiano e riuscire a riportarlo nel Bel Paese significherebbe molto dal punto di vista qualitativo. Ha imparato molto sotto la guida di Simeone e ha trovato anche grande continuità di rendimento.

De Paul alla Roma è una possibilità concreta. José Mourinho ha chiesto rinforzi importanti per l’intera rosa e Tiago Pinto si è già messo al lavoro per concludere accordi di primo livello.

Secondo quanto riferisce Il Tempo, la Roma fa sul serio per De Paul. Mourinho lo ha inserito nella lista dei suoi desideri insieme ad altri centrocampisti e andrebbe trovata la formula giusta.

Problemi di ingaggio per De Paul: la Roma valuta alternative

L’accordo tra De Paul e la Roma è complesso per questioni di ingaggio. L’Atletico Madrid lo farebbe partire solo a titolo definitivo ma il suo stipendio supera i 3 milioni di euro a stagione.

Per questo motivo la Roma sta sondando anche le alternative. Piacciono Renato Sanches e Marcel Sabitzer, senza dimenticare l’inserimento dei giallorossi per acquistare Daichi Kamada.