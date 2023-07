Inter, accordo a rate: ora arrivano solo 20 milioni

L’Inter è tra le squadre più vive in questa estate che si preannuncia importantissima per l’inizio della prossima stagione: c’è l’accordo.

I nerazzurri sono chiamati ad un’altra stagione di altissimo livello che può cambiare ancora il futuro. Il 2022-23 è stato importantissimo per aumentare il valore del brand, visto che si è arrivati in finale di Champions League e sono arrivati anche due trofei importanti come la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Ora il focus è centrato completamente sul calciomercato.

L’Inter vuole convincere molti calciatori ad accettare la destinazione nerazzurra e il progetto permette di provare a trattenere anche tutti i migliori.

Inter, società pronta ad incassare: nuovo accordo

La volontà dell’Inter è molto chiara: continuare a vincere e imporsi come una delle realtà più importanti del presente e del futuro. La dirigenza ha mire espansionistiche molto ampie, ha intenzione di continuare a far crescere il brand a livello mondiale per incassare il più possibile e costruire rose sempre più forti che possano puntare a scrivere nuove pagine di storia.

Anche in chiave calciomercato l’obiettivo dell’Inter è continuare a migliorare. Il club vuole regalare a Simone Inzaghi una squadra forte e pronta alla vittoria. Il sogno si chiama Champions League, con l’obiettivo di vincerla nel prossimo triennio per far diventare realtà quello che è stato solo sfiorato qualche mese fa.

Ora l’Inter è pronta ad incassare ancora. A breve possono essere conclusi nuovi accordi che permetteranno alla società di mettere anche a posto il bilancio.

Inter: Paramount+ nuovo sponsor, ecco quanto incasseranno i nerazzurri

L’Inter sta cercando ancora di concludere nuovi accordi con gli sponsor. Per il 90% della scorsa stagione l’Inter ha indossato maglie e abbigliamento con Digitalbits come main sponsor. L’azienda di monete digitali, però, dopo qualche mese ha avuto importanti difficoltà economiche che non hanno permesso i pagamenti ai nerazzurri e per le ultime partite stagionali hanno deciso di eliminare dalla maglie il logo dell’azienda.

Nelle ultime due partite, contro Torino in Serie A e Manchester City in Champions League, l’Inter ha indossato maglie con Paramount+ come main sponsor e per il futuro si è deciso di stringere accordi con la piattaforma cinematografica.

L’accordo economico tra l’Inter e Paramount+ è molto importante e prevede un triennale da 60 milioni di euro totali. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, le firme sono arrivate e i nerazzurri sono pronti ad iniziare la nuova stagione con un nuovo sponsor.

20 milioni a stagione da Paramount+: sorride l’Inter

L’Inter riceverà 20 milioni di euro da Paramount+ che diventa il main sponsor della squadra nerazzurra. C’erano in corsa anche altre società, soprattutto aziende di voli low-cost ma alla fine si è chiuso l’accordo con la piattaforma statunitense.

Il triennale da 20 milioni a stagione consentirà ai nerazzurri di mettere a bilancio cifre molto importanti che possono essere anche utilizzate per migliorare la rosa.