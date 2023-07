Retroscena De Zerbi: di nuovo in Serie A, svelata la risposta

Ora è uno degli allenatori più ricercati in Europa Roberto De Zerbi che anno dopo anno si è messo in mostra con prove sempre più difficili fino ad arrivare a quello che ha fatto con il Brighton nella stagione appena conclusa.

Adesso sono sempre di più le squadre che seguono il suo percorso e vogliono provare ad ottenere la sua firma su un nuovo contratto da un momento all’altro. Lui però ha preso una decisione importante.

Dopo la sfortuna della Guerra in Ucraina che ha fermato il suo percorso con lo Shakhtar Donetsk, è arrivata la grande occasione in Premier League. Ma molti club lo seguono anche in Italia e ora spunta un retroscena importante da parte di Cronache di Spogliatoio.

Calciomercato: De Zerbi Inter, il retroscena e la risposta

L’Inter a marzo voleva Roberto De Zerbi come nuovo allenatore per questa prossima stagione che dovrà iniziare, perché in quel momento c’era una crisi di risultati in campionato per Simone Inzaghi. Il motivo per cui la trattativa non si è conclusa? De Zerbi è sempre stato un pallino del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e dopo un periodo negativo di risultati di Inzaghi il ds ha pensato proprio a riportare in Italia l’ex Sassuolo (visto che è stato da sempre un suo grande estimatore) che è sempre stato accostato a grandi squadre del nostro campionato di Serie A in questi ultimi anni.

L’allenatore ha apprezzato il corteggiamento dell’Inter ma avrebbe declinato l’offerta per proseguire la sua avventura all’estero e proseguire almeno per un altro anno la sua avventura in Premier League con il Brighton. Ormai De Zerbi allena dallo scorso 18 settembre 2022 il club inglese ed è riuscito dopo una lunga stagione a portare per la prima volta storica il club in Europa League.

A quel punto sarebbero cambiate diverse cose, perché Inzaghi poi è riuscito a risolvere i problemi della stagione nerazzurra, passando turno dopo turno in Champions League fino ad arrivare in Finale e riuscendo ad arrivare al terzo posto in Serie A. Per questo non si è fatto più niente senza insistere per De Zerbi.

Calciomercato Inter: De Zerbi consiglia Turbin

Intanto, nonostante il rifiuto di De Zerbi all’Inter è arrivato un consiglio proprio da parte dell’allenatore italiano che ha suggerito il colpo Anatolij Turbin, portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk.

Un giovane talento che è abile in fase di impostazione e potrebbe essere ideale per Inzaghi all’Inter e magari per De Zerbi se in futuro dovesse pensare di approdare a Milano sponda nerazzurra un giorno.

Brighton: clausola De Zerbi

Su De Zerbi c’è una clausola di 15 milioni per portarlo via dal Brighton, che ha sottoscritto con l’allenatore italiano un contratto fino al 2026.