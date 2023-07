Calciomercato: stanno prendendo Verratti, affare a sorpresa

Marco Verratti, allo stato attuale delle cose, continua ad essere al centro di voci di mercato. Il suo nome, come è normale che sia, è sui taccuini dei principali top club europei, ancor di più se si tiene conto della sua volontà di lasciare PSG. Un club, ora, lo sta per prendere.

In casa Paris Saint Germain si sta vivendo una fase molto delicata. Forse la più delicata da quando è arrivato alla presidente Nasser Al-Khelaifi. Messi, infatti, ha già salutato ed a breve potrebbe prendere la stessa strada anche Mbappè, che ha manifestato la volontà di approdare al Real Madrid. A questa lista potrebbero aggiungersi a breve anche Neymar e soprattutto Marco Verratti, che rappresenta a tutti gli effetti una bandiera dei parigini. Sulle sue tracce c’è da tempo l’Atletico Madrid, ma adesso un altro club sta facendo sul serio per assicurarsene le prestazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Dal PSG ad un’altra big

Si ha la netta sensazione che Parigi inizi a stare un po’ stretta a Marco Verratti. Dopo 11 anni trascorsi all’ombra della Tour Eiffel, il centrocampista italiano campione d’Europa con la nostra Nazionale si sta guardando attorno alla ricerca di una nuova esperienza nella sua carriera.

Stando a quanto raccontato da Goal.com, nella sua versione francese, il suo nome è tra quelli che potrebbero lasciare il Paris Saint Germain. Da tempo su di lui c’è l’Atletico Madrid, con Diego Pablo Simeone che lo ha indicato come obiettivo numero uno per la sua mediana. I colchoneros, però, sono spaventati dalla valutazione che fanno i parigini pari ad 80 milioni. Cifra che fa molto meno paura ad un altro club interessato a Verratti, vale a dire il Liverpool di Jurgen Klopp. Con Thiago Alcantara che è praticamente in uscita, il suo potrebbe essere il profilo ideale per completare la mediana.

Verratti al Liverpool, le ultime

In uscita dal Liverpool ci sono da considerare anche le situazioni relative ad Henderson ed a Fabinho, per i quali suonano le sirene arabe. Ed ha salutato anche Naby Keita. E’ già arrivato Mac Allister e, di conseguenza, si sta lavorando a rifare il look completamente alla linea mediana. E chissà che Verratti non possa essere il vero colpo di teatro.