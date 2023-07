Calciomercato Serie A, Isco accetta l’Italia: l’annuncio

Il calciomercato estivo di questa sessione può rappresentare la svolta per alcuni club di Serie A che stanno provando a rinforzarsi sempre di più e ora spunta l’occasione Isco.

I club italiani si sono messi in coda per il giocatore spagnolo e stanno provando a convincerlo ad approdare in Italia molto presto, ora vengono fuori delle notizie importanti per il suo futuro.

Attualmente svincolato aspetta l’offerta giusta che gli possa far fare quello scatto mentale per provare a rimettersi in gioco e riscattarsi dopo quanto accaduto negli ultimi mesi.

Calciomercato: Isco in Serie A

E’ dallo scorso 22 dicembre 2022 che Isco non ha più una squadra per una rottura arrivata con l’ex club del Siviglia e il dirigente Monchi. In tutti questi mesi ha ricevuto tante offerte ma ha preferito non prendere nessuna scelta e continuare a tenersi in allenamento. Adesso però sembra pronto per una nuova sfida importante, magari proprio in Italia con un club di Serie A. A 31 anni, dopo 353 presenze con la maglia del Real Madrid ha scelto il Siviglia la scorsa estate, pentendosi di quanto fatto per quello che è accaduto.

Per questo ora Isco è uscito allo scoperto e raccontato quella che sarà la sua scelta nelle prossime settimane. Tante le offerte che sono arrivate in questi mesi di calciomercato al giocatore che è libero di firmare per qualsiasi club da un momento all’altro, bisognerà soltanto trovare un’intesa con lui e il suo agente.

Proprio nelle ultime ore sono arrivate le parole di Isco che ha raccontato ai microfoni del noto quotidiano spagnolo Marca quella che potrebbe essere la sua scelta riguardo la Serie A che ora accetterebbe volentieri:

“Non penso al ritiro. Gioco a calcio da quando avevo tre anni e non ho mai smesso. Ho ricevuto offerte dall’Italia, dalla Turchia, dall’Arabia, dalla Spagna, ma non ero mentalmente preparato, mentre adesso lo sono. Ho giocato tanto in Spagna e ora la mia priorità è quella di andare all’estero. Voglio imparare una nuova lingua e giocare in un altro campionato”.

Siviglia: rissa Isco Monchi, il racconto del giocatore

Isco torna a parlare dopo tanto tempo e lo fa svelando anche quanto accaduto nell’ultima esperienza al Siviglia contro il direttore sportivo Monchi. Dichiarazioni choc del calciatore spagnolo che ha svelato quanto capitato tra i due. Il giocatore ha svelato che aveva parlato con il ds di trovare una soluzione viste le voci che giravano su un suo possibile sacrificio e dopo quella conversazione Monchi alle interviste andava dicendo che Isco aveva voglia di andar via.

Per questo motivo ci fu un nuovo confronto dove Isco si sfogò contro Monchi che poi avrebbe aggredito il giocatore prendendolo anche per il collo. A quel punto sarebbe stato necessario l’intervento dei giocatori per dividere i due e alla fine è arrivata la risoluzione del suo contratto lo scorso dicembre.