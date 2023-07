Serie A: ritorna l’ex Roma, Digne firma con una big

Lucas Digne a sorpresa potrebbe tornare in Serie A. Una big è pronta a riportarlo in Italia. Ecco tutti i dettagli.

Lucas Digne si avvia verso il ritorno in Serie A. L’avventura del francese al West Ham sembra essere ormai terminata e per questo motivo una big è pronta ad approfittarne per regalare il calciatore al suo allenatore.

Secondo quanto riferito in esclusiva da Konur, una big di Serie A sta valutando con attenzione la possibilità di portare in rosa Digne in questo calciomercato. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione visto che il calciatore ha voglia di andare a giocare in una squadra competitiva per ritornare il prima possibile a combattere per traguardi importanti.

Calciomercato: Digne ritorna in Serie A, lo vuole una big

Lucas Digne è ormai pronto a ritornare in Serie A e nel grande calcio. L’esperienza all’Aston Villa gli ha permesso di riprendere un po’ di fiducia dopo un periodo non assolutamente facile, ma ora per lui ci potrebbe essere l’occasione di fare un nuovo salto di qualità e andare a giocare in una big. Sono in corso naturalmente tutte le riflessioni del caso e una scelta finale arriverà nelle prossime ore.

Stando a quanto riferito dal giornalista, il Napoli ha iniziato a sondare il terreno per Lucas Digne. Il calciatore dell’Aston Villa è una opzione importante per i partenopei e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Stiamo parlando di un calciatore che potrebbe essere molto utile a Rudi Garcia che lo conosce molto bene.

Per Digne il Napoli rappresenta anche la grande occasione di dimostrare di essere ancora in grado di giocare ad alti livelli. Vedremo se ala fine ci sarà il via libera anche da parte dell’Aston Villa oppure il club si opporrà a questa cessione considerando che stiamo parlando di un giocatore che ha fatto davvero molto per il club inglese.

Mercato: il Napoli punta a Digne

L’ipotesi Lucas Digne al Napoli non è da escludere considerando che Rudi Garcia lo ha allenato sia al Lille che alla Roma. Insomma, lo conosce molto bene e la fumata bianca in questo calciomercato potrebbe esserci. Non ci sono per il momento certezze e vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

Sicuramente il Napoli pensa a Digne per il calciomercato estivo e Rudi Garcia ben presto potrebbe ricevere come regalo il suo pupillo.