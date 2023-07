Donnarumma in Serie A, Juve bruciata al fotofinish

Gigio Donnarumma potrebbe terminare la sua esperienza al PSG e fare ritorno in Serie A, ma nel suo futuro non c’è la Juve.

All’incirca una settimana fa è arrivata l’ufficialità che attendevano tutti i tifosi del Paris Saint-Germain. Luis Enrique è diventato infatti il nuovo tecnico dei campioni di Francia, prendendo il posto di Christophe Galtier. Fin dal momento del suo arrivo si è capito che i parigini sarebbero stati immediatamente protagonisti sul mercato.

Il PSG, dopo aver salutato Messi (che sta per firmare con l’Inter Miami), è pronto a dare l’assalto ad alcuni dei migliori giocatori d’Europa.

Tra questi figura anche Dusan Vlahovic, con la dirigenza parigina pronta a presentare un’offerta tra gli 80 e i 90 milioni alla Juventus per convincere la Signora a lasciar andare il centravanti serbo. Ma non è tutto, perché l’arrivo di Luis Enrique al PSG sembra aver provocato anche un terremoto interno.

L’ex allenatore del Barcellona, infatti, non sembra molto convinto delle potenzialità di Gigio Donnarumma e avrebbe già fatto sapere ai vertici del club che non ostacolerebbe l’eventuale partenza dell’estremo difensore italiano. Il tecnico 53enne sembra nutrire dubbi soprattutto sulla capacità di Donnarumma di saper giocare la palla con i piedi e far partire l’azione dal basso, uno dei punti principali del gioco di Luis Enrique.

Donnarumma in Italia, ma non alla Juve: tutto pronto per il colpaccio

In passato Donnarumma è incappato in più di un errore, specialmente nella gara di Champions League contro il Real Madrid nel 2022, quando una sua palla persa portò al gol di Benzema e alla successiva eliminazione del PSG dalla competizione. Ecco perché Luis Enrique gradirebbe un portiere più bravo con la palla tra i piedi rispetto all’ex Milan. Il PSG, infatti, sta valutando i profili di Hugo Lloris, che ha lasciato il Tottenham dopo 11 anni, e David De Gea, anche lui svincolato dopo aver salutato il Manchester United. E per quanto riguarda Donnarumma?

Le ultime voci sul portiere di Castellammare di Stabia hanno scatenato i tifosi, in particolare quelli dell’Inter. In caso di addio al Paris Saint-Germain, infatti, i nerazzurri sarebbero pronti a tuffarsi sull’ex rossonero. La Beneamata si è ormai rassegnata a lasciar partire Onana – andrà al Manchester United, ndr – e con i soldi della cessione del portiere camerunese (circa 50 milioni di euro) potrebbe dare l’assalto a Donnarumma.

Tuttavia, le voci provenienti da Milano affermano che l’Inter lavora per accaparrarsi un altro portiere: si tratta dello svizzero Yann Sommer, numero uno del Bayern Monaco e della Nazionale elvetica. Non è però da escludere che l’Inter decida di virare su Donnarumma se il portiere venisse davvero ritenuto cedibile dal PSG: oltre ad assicurarsi uno dei portieri più forti d’Europa i nerazzurri farebbero anche uno sgarbo al Milan ma anche alla Juve, che segue da tempo l’estremo difensore campano.