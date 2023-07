Calciomercato, ciao Inter: anche lui va in Arabia, si chiude

Risolta la questione relativa al futuro di André Onana, sempre più in procinto di sposare il progetto tecnico del Manchester United, l’Inter si starebbe ora dedicando ad altre operazioni in uscita in questo calciomercato.

L’obiettivo di Marotta è quello di riuscire a liberare il prima possibile la rosa di Simone Inzaghi da alcuni esuberi, dai quali ovviamente si spera di poter guadagnare un qualcosa per poi reinvestire in altri reparti. A fronte di questo il taccuino del dirigente nerazzurro è ricco di nomi da dover piazzare altrove, fra i quali figura anche il fedelissimo del tecnico ex Lazio.

Per il giocatore, dunque, a fronte anche del mercato che sta facendo l’Inter, non c’è più spazio nell’undici titolare, ed è dunque meglio per tutti separarsi. Nel corso di questi giorni per il nerazzurro si è parlato di tante possibili destinazioni, ma a quanto pare -anche- nel suo futuro ci sarebbe l’Arabia Saudita.

Calciomercato Inter: futuro in Arabia per l’attaccante, le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita dell’Inter, che dopo Dzeko, Handanovic ed Onana, fra gli altri, potrebbe dire addio ad altri protagonisti della passata stagione. L’obiettivo di Marotta ed Ausilio è quello di rendere ancora più competitiva la rosa di Simone Inzaghi andandola a puntellare laddove ce ne fosse bisogno, liberandola innanzitutto dagli esuberi.

Fra questi rientra anche uno dei fedelissimi del tecnico nerazzurro, che comunque in questi anni di Inter non è mai riuscito ad esprimere al meglio tutto il suo potenziale. Per questo motivo le strade fra le parti presto si potrebbero separare, come dimostrato anche dagli importanti aggiornamenti registrati dalle parti di Viale Liberazione.

Stando infatti a quanto riportato da Alfredo Pedullà, pare essersi una volta e per tutte sbloccata la cessione di Joaquin Correa in questo calciomercato. L’argentino fino a 10 giorni fa aveva intenzione di valutare solo ed unicamente proposte dall’Europa, ma a quanto pare l’attaccante dell’Inter avrebbe nelle scorse ore aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, dove decisamente ha più mercato.

Inter, Joaquin Correa in Arabia Saudita: c’è l’ok del giocatore

L’Inter presto potrebbe mettere da parte un altro importate tesoretto da poter reinvestire in questo calciomercato. Sì, perché dopo Onana, sembrerebbe essersi sbloccata anche l’uscita di Joaquin Correa, che dopo primi momenti di chiusura totale, si sarebbe convinto ad accettare la destinazione più gettonata di quest’estate, ovvero l’Arabia Saudita.

L’argentino, infatti, sarebbe ora disposto ad ascoltare le proposte che gli arriveranno dalla Saudi Pro League, a patto che comunque soddisfino le sue richieste, soprattutto economiche a questo punto.

Correa in uscita, l’Inter fissa il prezzo

Con l’apertura di Correa all’Arabia Saudita, si sblocca quella che potrebbe essere un’altra cessione importante per l’Inter. I nerazzurri, infatti, dall’uscita dell’argentino vorrebbero incassare almeno 15 milioni di euro, o anche qualcosina in più. Occhio comunque alle possibili destinazioni Europee per l’ex Lazio, che a quanto pare è seguito da club spagnoli ed inglesi.