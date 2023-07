Calciomercato, non è più il capitano: colpo in Serie A

Un momento delicato con l’annuncio ufficiale che non sarà più il capitano. Ora il colpo in Serie A, l’intreccio decisivo per il futuro

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio. Dopo tanti anni da protagonista, ora non sarà più il capitano della big della Premier League: un momento delicato in vista della prossima stagione. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa con i tifosi che non possono crederci. Ora potrebbe esserci il colpo in Serie A con un colpo di scena avvincente.

La Premier League è ormai diventato il massimo campionato d’Europa con tanti big che si sono messi in luce in tutti questi anni. Qualcosa è cambiato anche a livello di gerarchie all’interno delle migliori rose del campionato inglese. Un annuncio inaspettato arrivato pochi minuti fa con il suo messaggio arrivato direttamente sui suoi profili social ufficiali. Un colpo possibile in Serie A per cambiare completamente aria dicendo addio alla Premier.

Calciomercato, colpo totale: l’assalto vincente, non sarà più capitano

Per tre anni è stato protagonista indossando la fascia da capitano: ora potrebbe arrivare il suo addio. La Serie A ha messo gli occhi sul giocatore inglese ormai da tanto tempo per rinforzare il pacchetto arretrato.

Continua la rivoluzione in casa Manchester United con l’annuncio del difensore inglese, Harry Maguire, che ha svelato ciò che è successo nelle ultime ore. Il manager olandese dei Red Devils gli ha comunicato che non sarà più il capitano della formazione. Maguire ha mostrato delusione totale, ma ha rivelato che darà il massimo ogni volta che sarà chiamato in causa. Un rigraziamento speciale ai sostenitori che l’hanno supportato in questo periodo indossando la fascia. Un cambiamento totale per il centrale inglese, che ora potrebbe anche pensare a cambiare aria.

La Juventus starebbe pensando così ad un nuovo rinforzo in difesa dopo che Leonardo Bonucci non farà più parte del progetto tecnico dei bianconeri. Un’idea suggestiva per un colpo totale in Serie A rinforzando il reparto difensivo di Massimiliano Allegri: la proposta potrebbe essere sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Al momento non ci sono ancora contatti ufficiali, ma questa situazione potrà cambiare ogni dinamica di calciomercato in vista della prossima stagione. Un momento decisivo per convincerlo in ottica futura con un innesto di livello internazionale già nell’orbita bianconera.