C’è l’annuncio ufficiale su Okafor. Intanto i rossoneri sono a lavoro per completare altri due acquisti: ecco tutti i dettagli.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sul Milan con la società pronta a definire altre due operazioni di calciomercato. I rossoneri sono scatenati in questo periodo ed hanno tutta l’intenzione di puntare su altri profili giovani e di qualità. Pioli al più presto sarà accontentato, ecco chi sta per arrivare al Milan dopo Okafor.

Giornata di ufficialità in casa Milan con il comunicato dei rossoneri che ha presentato ufficialmente come nuovo attaccante Okafor che arriva a titolo definitivo dal Salisburgo. Operazione lampo del club che ha definito l’ingaggio dello svizzero che ha sottoscritto con il Milan un contratto fino al 2028.

Calciomercato Milan: comunicato ufficiale Okafor, ecco chi sta per arrivare

C’è l’annuncio ufficiale del Milan su Okafor.

“La società Milan è felice di comunicare a tutti l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Noah Arinzechukwu Okafor che arriva dal Red Bull Salisburgo FC. Il calciatore ha sottoscritto, con il club rossonero, un contratto valido fino al prossimo 30 giugno 2028. Inoltre, vestirà con il Milan la maglia numero 17″.

Chi è Noah Okafor nuovo attaccante Milan? Classe 2000, nato a Binnigen in Svizzera, s’è formato calcisticamente nel Basilea con cui ha esordito in Prima Squadra nel 2018. Con il club svizzero ha totalizzato 54 presenze con 7 reti, vincendo anche una Coppa. Nel gennaio 2020 s’è trasferito al Salisburgo. Con la squadra austriaca ha vinto 4 Campionati e 3 coppe d’Austria mettendo a segno 34 reti in 110 presenze. Inoltre, Okafor ha all’attivo anche 14 presenze con 2 gol con la Nazionale maggiore della Svizzera. Adesso per lui una nuova occasione in Serie A tra le fila del club rossonero.

Intanto, per il Milan ci sono altri due colpi in canna: la società è pronta a chiudere per Chukwueze e Musah.

Calciomercato Milan: Chukwueze e Musah in rossonero

Milan scatenato in questa fase di calciomercato. Dopo aver ingaggiato Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic, Reijnders, i rossoneri hanno definito anche l’operazione Noah Okafor. Il promettente attaccante dell’RB Salisburgo è stato acquisto per quasi 15 milioni di euro. Il club milanese non è soddisfatto e secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan dovrebbe chiudere a breve anche per l’arrivo dell’esterno nigeriano del Villarreal Samuel Chukwueze e del centrocampista statunitense Yunus Musah.