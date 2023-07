Roma: Dybala pronto a firmare, stanno incontrando l’agente

La situazione di Paulo Dybala alla Roma è davvero molto delicata per quello che potrebbe essere il futuro del calciatore argentino in vista della prossima stagione prima della fine di questa sessione di calciomercato.

Sarà importante capire come andranno a finire determinate situazioni in vista del prossimo anno per il giocatore che ha attirato di nuovo l’interesse di grandi squadre.

Sono in arrivo importanti notizie riguardanti quello che sarà il futuro del calciatore giallorosso che da quando ha deciso di sposare questo progetto ha avuto una svolta.

Calciomercato Roma: Dybala è pronto alla nuova firma

A quasi 30 anni per Dybala è in arrivo una nuova e importante decisione per quanto riguarda il suo futuro e la sua carriera. Perché il giocatore argentino dopo grandi anni alla Juventus è stato messo da parte dai bianconeri che hanno preferito perderlo a zero e lì è arrivata la Roma che ha approfittato anticipando la concorrenza di mezza Europa grazie soprattutto a José Mourinho che ha convinto il giocatore a sposare il progetto giallorosso.

Adesso, a distanza di un anno, ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio quello che sarà il futuro di Dybala che quest’anno ha trascinato la Roma andando a segno 18 volte e fornendo 8 assist in 38 partite giocate. Nessuno come lui quest’anno in giallorosso, per questo la società e l’allenatore vogliono tenerlo ad ogni costo. Attualmente il calciatore ha un contratto fino al 2025 ma il problema resta la clausola rescissoria di soli 12 milioni presente nel suo contratto pagabili dal Chelsea che insiste o i club dall’Arabia Saudita.

Quest’estate potrebbe essere quella della svolta per il futuro di Dybala che può lasciare la Roma e firmare con un nuovo club o andare a firmare il prolungamento di contratto con un rinnovo importante ancora di più.

Rinnovo Dybala Roma: incontro con l’agente Antun

A svelare tutto è La Gazzetta dello Sport che racconta cosa sta accadendo e quello che sarà il futuro di Dybala con la Roma. Perché il giocatore ha intenzione di chiarire quest’estate i prossimi anni di carriera che siano in giallorosso o con un nuovo club.

Offerte reali non ci sono, ma grandi interessi e telefonate sì. Per questo motivo ora la Roma vuole portarsi avanti e incontrare già questa settimana Antun, l’agente di Dybala. Potrebbe esserci l’incontro con Tiago Pinto e iniziare a parlare del rinnovo.

Roma: la scelta di Dybala sul rinnovo

Infatti, proprio in queste settimana Dybala andrà a firmare un nuovo contratto e la Roma è in vantaggio per fargli firmare il rinnovo. L’attuale contratto di 6 milioni l’anno può essere leggermente ritoccato e soprattutto prolungato per altri anni (rispetto l’attuale 2025) andando poi ad abolire totalmente la clausola di 12 milioni presente nel contratto.