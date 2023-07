Inter: colpo per Inzaghi, il nuovo acquisto ha detto sì

Il mercato dell’Inter continua ad andare a gonfie e vele perché la società nerazzurra ha piani ben precisi e una strategia importante da portare avanti in vista delle prossime settimane.

Il club nerazzurro vuole chiudere altri colpi importanti per rendere la rosa sempre migliore sotto ogni punto di vista. Le prossime settimane saranno decisive per capire come andrà a finire.

Aggiornamenti riguardanti quello che sarà il futuro del calciatore che è pronto alla nuova avventura in vista della prossima stagione. Ci sono importanti novità ora per quello che accadrà.

Calciomercato Inter: nuovo acquisto in arrivo

L’Inter deve fare nuovi acquisti in vista della prossima stagione, perché ancora non è completa la rosa che affronterà il nuovo anno e vorrà riscattarsi dopo una pessima stagione di Serie A chiusa a 18 punti dal primo posto e una delusione forte con la Finale di Champions League persa. Per questo ora la società lavorerà al meglio per provare ad ottenere dei giocatori che ha messo nel mirino, c’è bisogno di fare delle trattative importanti per riuscire ad uscirne.

Ci sono novità importanti che riguardano il futuro dell’Inter tra mercato in entrata e uscita. Perché per ogni giocatore che andrà via la società sta rimpiazzando tutti al meglio possibile con nuovi acquisti che possono modificare la rosa e migliorarla per rendersi sempre più competitivi.

Manca poco al trasferimento di Onana che lascerà in maniera ufficiale l’Inter per trasferirsi al Manchester United in vista della prossima stagione. Il portiere camerunense andrà in Premier League per essere allenato ancora una volta da Ten Hag. Lascerà i nerazzurri dopo un anno e mezzo, quando arrivò a zero per firmare ora per circa 50 milioni di euro, una delle migliori plusvalenze di questo mercato.

L’Inter conta di trovare un accordo con il Bayern Monaco per non pagare la clausola di 6 milioni di euro per Sommer. E’ lui il portiere messo nel mirino per sostituire Onana in vista della prossima stagione.

Forte decisione da parte dell’Inter che ha scelto Sommer come nuovo portiere. Il calciatore ha già detto di sì ai nerazzurri e ora resta da aspettare la chiusura dell’affare tra Bayern Monaco e Inter.

Serve ora uno sprint per accontentare Simone Inzaghi che ha chiesto l’acquisto del nuovo portiere Yann Sommer per averlo a disposizione già con sé nella tournée in Giappone. Nuovi contatti con il Bayern Monaco nelle prossime ore.