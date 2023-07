UFFICIALE – Rashford ha firmato: contratto da Re

Dopo le tante voci di calciomercato alla fine è arrivata la firma e l’annuncio definitivo riguardo quello che sarà il futuro di Marcus Rashford.

Le scorse settimane ci sono state tante voci di calciomercato riguardanti quello che sarà il futuro del giocatore che è stato accostato ai migliori club in circolazione. Alla fine però è arrivata la svolta.

Calciomercato: Rashford ha firmato

In quest’anno ha appena concluso una delle sue migliori stagioni di sempre. Perché in 56 partite stagionali Marcus Rashford è stato capace di mettere a segno 30 gol e 11 assist, confermandosi uno dei trascinatori del Manchester United. Il giocatore era in scadenza nel 2024 e in questa stagione è arrivata la svolta personale che ha convinto il club inglese a blindarlo più a lungo possibile.

Infatti, Marcus Rashford ha rinnovato il suo contratto col Manchester United. Il club inglese è riuscito ad ottenere un prolungamento importante con l’attaccante fino al 2028. A 25 anni ora è nel pieno della maturità vuole continuare a scrivere la storia per il club per cui ha sempre fatto il tifo, lui che è nativo proprio di Manchester e ha vestito solamente la maglia dei Red Devils.

Rinnovo importante quello di Marcus Rashford che va a diventare uno dei calciatori in rosa più pagati del Manchester United con circa 15 milioni di euro a stagione. Allontanate le voci su PSG, Real Madrid, Bayern Monaco e altri importanti club. Più volte anche alla Serie A è stato accostato, ma ora sembra fuori mercato per i club italiani.