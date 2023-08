Calciomercato: è fatta per, Colombo ha firmato

Lorenzo Colombo ha firmato. L’attaccante ex Lecce, dopo una lunga estate a Milano, attendeva di sapere il prossimo club. Sono diverse le squadre in Serie A che avevano chiesto informazioni al Milan per prendere Colombo in estate. Il tormentone è ad un passo dalla chiusura.

Mercato Milan: Colombo ha firmato

Dove giocherà Lorenzo Colombo nella prossima stagione? Il Milan continua a cercare una punta che possa prendere il posto di Giroud in organico. Per questo motivo il destino di Colombo sembra segnato. L’attaccante non rimarrà a Milano in questa stagione nonostante l’ottimo rendimento a Lecce dell’ultimo anno.

L’attaccante classe 2002, infatti, ha messo insieme 5 reti nel corso dell’ultima stagione. Gol importanti e di valore che sono valsi l’interesse da parte di diversi club. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, Colombo avrebbe già firmato il prolungamento con il Milan fino al 30 giugno 2028.

Una notizia che conferma la volontà dei rossoneri di investire sul calciatore, ma anche quella di lasciarlo partire in prestito per un altro anno. L’attaccante brianzolo, infatti, potrebbe lasciare rossoneri entro la scadenza della sessione estiva. La decisione potrebbe già arrivare dopo il match contro il Bologna dei rossoneri. L’attaccante chiede spazio e a Milano, con la presenza in organico di Giroud e Okafor (oltre ad una terza punta che potrebbe presto arrivare), non è detto che la punta abbia minuto. Inoltre, come noto, Colombo piace a Monza, Cagliari e Genoa.

Calciomercato: Colombo cambia club

Lorenzo Colombo dunque è pronto a cambiare club. Tuttavia non è ancora chiara la prossima destinazione.

Secondo quanto filtra da Milano, ieri alla porta dei rossoneri avrebbe bussato Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza vorrebbe portare in biancorosso Lorenzo Colombo. L’attaccante piace molto a Raffaele Palladino. Per tale motivo ieri l’agente del calciatore, Beppe Riso, si sarebbe recato a Casa Milan per discutere del futuro dell’attaccante di Vimercate. La punta vorrebbe giocare per un altro anno in prestito, pur sapendo quanto il Milan punta forte su di lui.

Lorenzo dovrà scegliere se accettare il Cagliari o cedere alle lusinghe del Monza di Galliani. Ad oggi il club brianzolo sembrerebbe essere in pole visto che il Monza sarebbe anche pronto a cedere Petagna.

Un ruolo di punta, in un calcio fresco e giovane come quello di Palladino, a pochi passi dalla sua Milano di sicuro intriga lo stesso Colombo.

Trasferirsi al Cagliari, dopo Lecce, in una piazza importante dove in attacco Colombo troverebbe anche tanta concorrenza, potrebbe oggi non essere la scelta giusta.