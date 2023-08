Incontenibile in costume: Giorgia Rossi lascia senza parole

Ultimissimi scatti in vacanza per Giorgia Rossi, prima del via del campionato: la conduttrice sportiva in costume è una favola

Il campionato italiano di calcio, finalmente, è in ripartenza, dopo la lunga pausa estiva. Il weekend d’esordio della Serie A era attesissimo da tutti i tifosi e gli appassionati, con grande curiosità per la stagione che va ad iniziare e le aspirazioni da verificare di tutte le big del torneo.

Ma anche per altri motivi, non ultimo quello di rivedere finalmente all’opera le nostre giornaliste sportive preferite. Ai primi posti della classifica di gradimento dei calciofili, c’è sempre lei, Giorgia Rossi.

La giornalista romana, classe 1987, da diversi anni è uno dei personaggi più in vista dell’informazione sportiva, grazie a professionalità, passione, competenza, ma anche un fascino che non la rende affatto indifferente al grande pubblico, anzi. Se già ai tempi di Mediaset, Giorgia si era fatta apprezzare moltissimo, dal suo approdo a DAZN si è ulteriormente confermata ad altissimi livelli, oltre a tornare protagonista dei weekend calcistici (e non solo) in campo.

Due anni di grandi successi con l’emittente streaming e una ulteriore stagione che la vedrà ancora in primo piano. Da grande appassionata di calcio, Giorgia è la prima a non vedere l’ora di tornare all’opera per godersi lo spettacolo del campionato. Ma in vista di una annata lunga, intensa ed estenuante, che la vedrà impegnata anche nel team di Radio Tv Serie A, è bene ricaricare le batterie il più possibile.

Bikini ravvicinato che ci manda ko: Giorgia Rossi è più in forma che mai, seducente e irresistibile

Ecco perché Giorgia si è concessa una ultima pausa al mare prima di ricominciare a fare sul serio. L’ultimo scatto social non poteva passare certo inosservato ed è stato preso d’assalto dal mezzo milione di followers di Instagram.

Con i lunghi capelli bagnati e l’abbronzatura visibile e che la rende ancora più seducente, Giorgia quasi buca lo schermo, di fronte all’obiettivo è sempre uno spettacolo. Il dettaglio che più attira l’attenzione, ovviamente, è quello della vertiginosa scollatura, che risalta quanto basta per accendere la passione e la fantasia dei fan.

Like e commenti a favore di Giorgia non possono mai mancare, è davvero tutto pronto per rivederla finalmente su DAZN, dando quel tocco in più alle giornate di campionato.