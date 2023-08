Calciomercato, Sebastiano Esposito è il nuovo centravanti della big

Il calciomercato dell’Inter è fatto anche di cessioni importanti che hanno cambiato il volto del club: va via anche Sebastiano Esposito.

I nerazzurri hanno cambiato parte della rosa e soprattutto in attacco hanno deciso per una rivoluzione totale. Simone Inzaghi sta cercando ancora la perfezione della sua rosa e ha chiesto a Marotta e Ausilio di accelerare per arrivare alla prossima partita con la squadra completa al 99%. Ci sono ancora tante situazioni da sistemare in terra nerazzurra ma intanto si sciolgono i dubbi su chi farà parte o meno della squadra che dovrà provare a vincere lo Scudetto.

L’Inter ha deciso di non trattenere Sebastiano Esposito nemmeno per questa stagione e ora è cambiato definitivamente il futuro dell’attaccante italiano.

Calciomercato Inter, Esposito bocciato: va via

L’Inter è alle prese con un calciomercato che sta vivendo fasi molto complesse che si sono alternate a momenti di acquisti facili ad altri in cui mancavano gli accordi per chiudere le trattative. La rosa dell’Inter è completa al 90% ma manca ancora almeno un attaccante per concludere la rosa. Insieme a Marko Arnautovic è arrivato Marcus Thuram ma c’è Joaquin Correa in uscita.

L’ultimo attaccante dell’Inter, però, non sarà Sebastiano Esposito che non ha convinto nemmeno in questo ritiro estivo Simone Inzaghi a trattenerlo e deve andare via dai nerazzurri.

Questa volta la cessione di Sebastiano Esposito potrebbe essere a titolo definitivo.

Inter, addio Esposito: sta facendo le visite mediche

L’Inter ha deciso di cedere Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 dopo aver vissuto due esperienze importanti al Basilea e al Bari è pronto a fare il definitivo salto di qualità per la sua carriera.

Sebastiano Esposito va alla Sampdoria. Il club di Andrea Pirlo era alla ricerca di un attaccante forte e giovane che potesse fare la differenza in Serie B e ha scelto l’ex nerazzurro per poter puntare subito alla Serie A.

In questo momento Sebastiano Esposito è a Genova per svolgere i test medici e poi firmare il contratto con i blucerchiati.

Esposito alla Sampdoria: i dettagli

Esposito non ha avuto alcun dubbio a scegliere la Sampdoria perché è una big del campionato di Serie B e può permettergli, poi, il salto in Serie A a partire dalla prossima stagione.

Esposito firma con la Sampdoria con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto in base ad alcune condizioni. Una delle quali è anche la promozione in Serie A. Un incentivo che certamente sarà importante alla vigilia di una stagione che sta per cominciare. L’Inter potrebbe così perdere definitivamente un gioiello del proprio settore giovanile e aspettare la sua crescita per capire se sia stata una scelta sbagliata o giusta.