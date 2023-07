Calciomercato, En Nesyri in Serie A: firma per 25 milioni

Il calciomercato delle squadre di Serie A inizia ad entrare nel vivo con colpi importantissimi: ora è il turno di Youssef En Nesyri.

L’attaccante marocchino è al centro di numerose voci che possono vederlo lontano dalla Liga per intraprendere un’altra carriera. Youssef En Nesyri è il nome che piace alle grandi di Serie A per il calciomercato estivo. Il marocchino del Siviglia potrebbe lasciare la Spagna proprio in queste settimane per cambiare e vivere una nuova esperienza importante.

En Nesyri ha dimostrato di poter essere importante e decisivo anche a grandi livelli e ora può essere il nome giusto per la big del nostro campionato.

Calciomercato, la Serie A attende En Nesyri: le ultime

La Serie A può accogliere Youssef En Nesyri nel calciomercato estivo. Il bomber del Siviglia sta dimostrando il suo grande valore in Liga ed è stato uno dei calciatori più importanti anche dell’ultimo Mondiale. I top club italiani sono piombati su di lui e in queste settimane può decidere di cambiare aria proprio per crescere ancora.

Il centravanti marocchino è ancora molto giovane ma ha già dimostrato di valere moltissimo, sia in campionato che in campo internazionale.

En Nesyri è al centro di numerose voci di calciomercato e può essere il nuovo centravanti di punta della big.

Calciomercato Inter: c’è En Nesyri nel mirino

L’Inter ha iniziato a muovere i primi passi importanti sul calciomercato. I nerazzurri hanno appena detto addio a Romelu Lukaku e non hanno ancora il nuovo attaccante. Ora Beppe Marotta sembra voler puntare su un attaccante di grande spessore internazionale e vuole regalare a Simone Inzaghi il prima possibile un nome nuovo.

Youssef En Nesyri è diventato un nome per l’Inter. Inzaghi ha chiesto un attaccante forte ed esperto anche in Europa e il marocchino è diventato anche il nome centrale per i nerazzurri. Ha 26 anni, è nel pieno delle sue potenzialità e può dare tantissimo anche in Serie A dopo anni in Liga.

En Nesyri all’Inter potrebbe essere il perfetto colpo di coda di Marotta e Ausilio al mercato. È un calciatore completo, sa giocare sia dentro che fuori dall’area di rigore e ha intenzione di cambiare aria per aumentare anche il suo spessore e la sua esperienza.

Inter su En Nesyri: servono 25 milioni

En Nesyri all’Inter sarebbe un colpo eccezionale per la Serie A. Si è dimostrato uno dei migliori attaccanti d’Europa, ma anche uno dei più sottovalutati, visto che è stato capace di vincere le finali di Europa League e può ancora fare moltissimo in Europa.

Per acquistare En Nesyri servono almeno 25 milioni. Un’altra possibilità porta ad Alvaro Morata, ma con lo spagnolo va ancora trovato l’accordo di massima prima di chiudere l’affare.