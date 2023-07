Nuovo caos prima del campionato: un altro club escluso

Il calcio italiano è invaso da un alone di difficoltà che rischia di mettere a soqquadro anche l’inizio del campionato: cosa può succedere.

Ci sono ancora delle situazioni irrisolte che possono creare caos e difficoltà per l’avvio della nuova stagione e per l’inizio del campionato. Nelle prossime ore sarà deciso ufficialmente il futuro di molte società che ancora non sono certi di possibili penalizzazioni o addirittura di esclusioni dai campionati. Il futuro del calcio italiano si decide in Tribunale e nelle prossime ora sono possibili delle novità importanti.

La FIGC ha già deciso come iniziare la prossima stagione ma le società non sono contente di quello che è successo e ora si torna in Tribunale. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità sui possibili spostamenti dell’inizio dei campionati, visto che il calendario andrebbe ricostruito da capo.

FIGC, si va di nuovo in Tribunale: cosa cambia

I club italiani sono ancora sotto la lente di ingrandimento della FIGC per quanto di difficile sta succedendo nell’ultimo periodo. L’impatto economico non è stato chiaro per le istituzioni stati chiarissimi e c’è stato un momento molto particolare che ha creato caos per l’avvio del campionato.

Le difficoltà maggiori sono arrivate a causa dei pagamenti non ancora effettuati o arrivati in ritardo sui conti delle organizzazoni, anche per non aver rispettato il regolamento dei campionati. Inoltre sono arrivati molti problemi con la FIGC, anche dal punto di vista amministrativo.

Inoltre non è nemmeno da escludere lo slittamento del campionato, dato che ci sono ancora questioni irrisolte e la FIGC vuole che si risolva tutto molto presto.

Serie B: svelate le decisioni, c’è il ricorso del Foggia

Per la Serie B e la Serie C è stato ieri il giorno della verità per il ricorso portato avanti dai club che sono stati precedentemente esclusi dai campionati. La FIGC vuole arrivare ad una conclusione immediata per evitare di creare caos per l’avvio della nuova stagione.

Le decisioni della FIGC hanno escluso nuovamente il Lecco dalla Serie B, con ii Perugia che è stato ripescato e la situazione che continua a creare caos.