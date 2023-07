Gregoraci da bollino rosso: il costume si apre

Lo scatto manda in tilt i social: la Gregoraci è affascinante e in costume regala emozioni forti alla community.

Da Montecarlo a Forte dei Marmi, passando per la Puglia e soprattutto sul palco di Battiti Live.

L’estate di Elisabetta Gregoraci trascorre fra spiagge fantastiche e impegni di lavoro. Dalla televisione alle sponsorizzazioni, la conduttrice continua a regalare sui social scatti da sogno, e per ogni post il risultato è sempre identico. Valanghe di like, commenti anche da parte dei vip, cuori e fiamme per la vera regina dell’estate.

Sul palco di Battiti Live, durante la settima fortunatissima edizione, la Gregoraci mostra look da sogno e un fisico sempre allenatissimo.

Un successo continuo per lei, che racconta poi sulla sua pagina Instagram tutti gli impegni di lavoro e le foto magnetiche in spiaggia. Se i post dalla Puglia in abiti strettissimi hanno conquistato la vostra attenzione, forse non avete ancora visto l’ultimo “regalo” social in arrivo per i followers. La sua community infatti cresce e si avvicina ad un grande traguardo, l’ennesimo per una protagonista del mondo dello spettacolo che continua a stupire.

La Gregoraci scalda l’atmosfera: scatti bollenti

Quasi 2 milioni di followers. Un numero che testimonia l’affetto per la Gregoraci, splendida protagonista dell’estate sulle reti Mediaset. Nella sua carriera c’è infatti di tutto. Conduzioni, ospitate nei salotti migliori della televisioni, reality e tanti progetti fortunati. La splendida showgirl da anni ormai conferma di essere una grande protagonista del piccolo schermo, sempre in grado di svelarsi al pubblico senza però raccontare tutti i dettagli della sua vita privata.

I followers però di recente hanno incassato due scatti presi d’assalto. “Con il cuore in Puglia” scrive la conduttrice, e regala foto in costume che non possono passare inosservate. Le sue forme sono semplicemente perfette, lo sguardo è magnetico e la scollatura è l’ennesima conferma di quanto la Gregoraci sia un vera e propria regina dello spettacolo.

Sono i numeri a confermare il suo clamoroso successo. Quasi mille commenti, like che neanche si contano a sottolineare quello sguardo che regala emozioni ed energia, sprigionate durante i suoi frequenti lavori.

Nei luoghi suggestivi e incantevoli della Puglia la sua bellezza brilla e da splendida donna del Sud la Gregoraci conferma ancora che quel fascino mediterraneo e quella eleganza innata la rendono sempre una delle donne più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo ma soprattutto una delle più amate dagli italiani.