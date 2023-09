Calciomercato: esonero deciso, già scelto il successore

Arriva un nuovo indizio di mercato riguardo il futuro dell’allenatore che è pronto a lasciare il suo attuale club per firmare con una big.

L’esonero è già deciso: la proprietà molto presto cambierà allenatore e punterà su un tecnico emergente. Sono queste le prime indiscrezioni che arrivano dalla Germania relative al cambio in panchina da parte della big. Gli attuali dirigenti non condividono alcune prese di posizione dell’allenatore che è in contrasto con la società. Ecco perché il club attende un passo falso per esonerarlo. Intanto, è già stato bloccato un sostituto.

Ecco le ultimissime notizie riguardo l’esonero dell’allenatore. La società è pronta all’ennesimo cambio in panchina: la proprietà ha deciso di sostituire il tecnico con un giovane emergente che ha già fatto intravedere bune cose in questo suo inizio di carriera da allenatore. Ex centrocampista, conosce molto bene l’ambiente avendo militato già in quella squadra.

Calciomercato: svolta in panchina, la società ha bloccato il sostituto

Nonostante i buoni risultati ottenuti, sta prendendo sempre più quota la pista dell’esonero. In società non gira una buona aria, una parte della dirigenza è contro l’attuale tecnico che è finito sulla graticola. Per la sostituzione c’è già il nome di un ex calciatore che è pronto a subentrare all’attuale tecnico: una svolta clamorosa che potrebbe cambiare molte gerarchie.

Situazione in bilico per l’attuale tecnico del Bayern Monaco Tuchel che rischia un nuovo esonero: i bavaresi sono pronti a mandare via l’allenatore, con il quale non s’è instaurato un buon feeling. Una decisione clamorosa che potrebbe cambiare il futuro del club. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal giornalista Ekrem Konur, a sorpresa i dirigenti hanno già individuato il potenziale tecnico con la società pronta a nominare come nuovo allenatore del Bayern Monaco Xabi Alonso.

Il tecnico spagnolo, sotto contratto con il Leverkusen e protagonista di un ottimo avvio di stagione, è in contatto già con il Real Madrid. Alla lista s’è aggiunta anche un’altra ex squadra che è pronta a esonerare Tuchel e chiamare sulla panchina del Bayern Alonso.

Bayern Monaco: esonero Tuchel, in panchina Xabi Alonso

E’ questo lo scenario ipotizzato e che potrebbe stravolgere i piani del Bayern Monaco che a fine stagione potrebbe rivoluzionare l’area tecnica con l’ingaggio di Xabi Alonso al posto di Tuchel. Valutazioni in corso da parte dello spagnolo, già da tempo nella lista del Real Madrid per il post Ancelotti. Per il momento lo spagnolo non pensa al futuro, la sua attenzione è solo al Leverkusen con il quale si sta giocando una stagione.