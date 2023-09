Inter, retroscena Thuram: Inzaghi svela tutto dopo il Milan

Arrivano le parole di Simone Inzaghi subito dopo Inter Milan: ecco il retroscena del tecnico su Thuram.

Inter-Milan: le parole di Inzaghi nel post partita a Dazn

“Squadra più forte d’Italia? Assolutamente no. Abbiamo fatto un buon inizio e giocato un bel derby e fatto i gol nei momenti giusti. I subentrati hanno fatto benissimo, complimenti a loro per questo avvio di stagione. E’ una grandissima soddisfazione, sappiamo quanto ci teneva la famiglia Inter. Mi fa enormemente piacere per la proprietà e il presidente, l’anno scorso quattro derby vinti ci hanno portato tanto come la finale di Istanbul. Questo ci dà il momentaneo primato in classifica anche se siamo solo all’inizio”.

“Lo conosciamo tutti, io ho sempre detto che leggo e ascolto poco. Guardo solo ai miei ragazzi e a ciò che fanno in allenamento. Abbiamo avuto tanti giocatori che sono rientrati gli ultimi giorni come i sudamericani. Sapevo che sanno giocare queste partite, l’hanno dimostrato ancora una volta”.

“I tre cambi hanno rimesso l’Inter davanti al Milan? E’ importante avere questa panchina, adesso che giocheremo ogni tre giorni tutti avranno spazio. In quel momento avevamo bisogno di freschezza. Tecnicamente possiamo fare molto meglio comunque è un derby e la gara era difficile. I subentrati ci hanno dato un grosso aiuto”.

“Thuram? Marotta e Ausilio già l’inverno scorso volevano prendere il giocatore. Avevo parlato anche con il ct della Francia Deschamps che aveva parlato molto bene di Marcus che è stato un grandissimo acquisto. Complimenti alla società che l’aveva già individuato. Noi abbiamo cambiato 12 giocatori che la società è stata brava ad acquistare. La stagione dello scorso anno ci ha dato grande consapevolezza. Siamo soddisfatti di questo inizio ma il difficile viene ora”.