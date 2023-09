DAZN, sarà rivoluzione immediata: ecco cosa cambia

Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e la piattaforma streaming DAZN ha programmato delle novità di rilievo

La prima pausa per gli impegni delle varie Nazionali è arrivata dopo le tre giornate iniziali del nuovo campionato. La ripresa con il quarto turno di Serie A vedrà andare in scena sul terreno del Meazza l’attesissimo derby tra Inter e Milan ora appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno.

Un appuntamento a cui dirigenti, giocatori e soprattutto tifosi si avvicinano con entusiasmo misto a paura e tensione. Ma soprattutto con il desiderio di viverlo dall’inizio alla fine, senza respiro. E proprio per questo la piattaforma streaming DAZN, che trasmetterà il derby in diretta e in esclusiva, ha preparato qualcosa di speciale per chi lo guarderà dal proprio salotto di casa.

Per la prima volta da quando esistono le pay-tv con il campionato di Serie A trasmesso in esclusiva da un singolo broadcaster, si assisterà ad una telecronaca a tre voci. È questo il caso del derby tra Inter e Milan che vedrà Pierluigi Pardo raccontare le varie fasi della gara: il bravo telecronista romano sarà affiancato per la prima volta da due esperti, Massimo Ambrosini per la parte rossonera e Andrea Stramaccioni per quella nerazzurra.

In realtà non si tratta di un fatto inedito: nel 2002 un derby tra Roma e Lazio, trasmesso dall’ex emittente Stream, vide alternarsi nel commento Bruno Giordano e Abel Balbo. In questi vent’anni però l’esperimento non è stato mai più ripetuto. Ora ci prova DAZN che a quanto pare vuole stupire i suoi abbonati con effetti speciali.

DAZN, tutto pronto per il grande ritorno: i tifosi sono al settimo cielo

C’è poi un’altra novità che attende tutti coloro che sabato pomeriggio assisteranno al derby in tv. A raccontare le fasi più suggestive ed emozionanti del pre partita e i momenti concitati del post gara, sarà nuovamente Diletta Leotta. La giornalista siciliana, a un mese di distanza dalla nascita della piccola Aria, è pronta a riprendere il suo posto.

Un’altra notizia che manderà in delirio tutti i suoi fan. Infine l’ultima trovata di DAZN è la creazione di una Live Chat, “FAN Zone“, che consentirà ai tifosi di interagire in tempo reale con altri appassionati ed esperti, tra i quali gli stessi Ambrosini e Stramaccioni. Tante novità attendono gli abbonati alla piattaforma streaming, adesso la parola passa al campo.