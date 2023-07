Stanno prendendo Cuadrado: la destinazione inaspettata

A sorpresa e inaspettata la destinazione di Juan Cuadrado, dopo i continui rumors che lo hanno riguardato nell’imminente calciomercato.

La volontà di Cuadrado è quella di restare ad alti livelli e non è in Arabia Saudita che continuerà la sua avventura nel mondo del calcio. Sono diversi i club italiani, anche ai vertici e che si contenderanno i primi posti con la sua ex Juventus, a puntare proprio su Juan Cuadrado.

L’esterno colombiano ha salutato la Juventus nei giorni scorsi e c’è un club adesso che, a costo zero, lo porterà all’interno della squadra per quella che è una destinazione a sorpresa e inaspettata per il talento colombiano.

Calciomercato, riecco Cuadrado: destinazione a sorpresa

Riecco Juan Cuadrado che, dopo essersi separato dalla Juventus, ha attirato su di sé le attenzioni del calciomercato che riguarda i colpi tra gli svincolati.

Si è liberato dalla Juve non rinnovando quelli che erano gli accordi contrattuali, con scelta reciproca tra le parti di separare le proprie strade. Diversi i club in Serie A che potrebbero puntare proprio sul talento colombiano, che fa ancora gola come terzino titolare per quei club che partecipano alle coppe d’Europa.

Tra le squadre interessate a Juan Cuadrado ci sono Roma e Milan, con la prima più della seconda che potrebbe andare diretta sul colombiano. Il punto però è che, a fare sul serio ad oggi, è soltanto un altro club, non italiano. È il Fenerbahce che, dalla Turchia, è pronta a chiudere un altro colpo dopo aver già preso Edin Dzeko dall’Inter.

Ultime di mercato, prendono Cuadradoo a zero: destinazione al Fenerbahce

È il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, a svelare cifre e dettagli della proposta del Fenerbahce, per convincere Cuadrado a trasferirsi in Turchia.

Il giocatore, ormai ex Juventus, ha ricevuto una proposta con contratto biennale che prevede un ingaggio di 3,7 milioni di euro a stagione, con la volontà di averlo come nuovo terzino titolare. Diventerebbe il compagno di squadra di Edin Dzeko, fino ad oggi rivale in quello che è il derby d’Italia in Serie A.

Cuadrado al Fenerbahce: c’è anche la Roma

C’è anche la Roma su Juan Cuadrado, a convincere il colombiano potrebbe essere il compagno di squadra ai tempi della Juventus e amico nella vita di tutti i giorni, Paulo Dybala. I due si ritroverebbero così in giallorosso, per tentare di portare titoli in casa Roma. Al momento però di offerte concrete per Cuadrado non sono arrivate – la Roma deve prima liberarsi di Karsdorp -, al contrario del Fenerbahce che è pronto al grande approdo in Turchia.