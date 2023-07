È stato proposto dal suo entourage, Adama Traore vuole giocare in Serie A e c’è un club che potrebbe essere pronto a prenderlo.

Il forte esterno offensivo ha ufficialmente detto addio alla Premier League adesso che il suo contratto è finito praticamente in scadenza. Dal primo luglio è un calciatore svincolato e senza squadra, col suo agente che spinge per il suo approdo in Serie A.

Nella passata stagione è stato fortemente accostato ad un club italiano e, per le corsie offensive è il colpo di calciomercato che potrebbe far gola ad un club ai vertici della Serie A. Ecco la notizia sulla proposta da parte del suo entourage per portarlo in Italia come nuovo innesto per il calcio italiano.

Calciomercato, Adama Traore proposto in Serie A a ben tre squadre

Il calciomercato in Serie A riguarda anche le occasioni a costo zero e, nel panorama globale legato al mercato degli svincolati, c’è finito anche il nome di Adama Traore.

Il forte esterno spagnolo, ormai ex Wolves, è pronto ad una nuova occasione e questa volta lontano sia da Premier League che da Liga spagnola, tentando fortuna altrove. L’agente lo starebbe spingendo in Serie A, proponendolo ad alcune corazzate del calcio italiano.

Su tutte, l’ipotesi Napoli che è anche concreta per Adama Traore. L’esterno a tutta fascia sarebbe un nome importante per Rudi Garcia e per il club partenopeo che, in vista degli impegni che avrà il Napoli e considerando la sua duttilità, sarebbe il nome perfetto per gli azzurri. Sullo sfondo, in Serie A, anche altre due squadre alle quali sarebbe stato proposto il cartellino dell’esterno spagnolo.

Mercato Napoli, Adama Traore l’idea: ecco perché lo prenderebbero gli azzurri

Ci sono tre squadre alle quali è stato proposto Adama Traore per il 2023/2024. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, collega ed esperto di calciomercato, l’entourage dell’esterno spagnolo avrebbe proposto il cartellino di Adama Traore a Napoli, Milan e Roma.

Il club pronto a prenderlo, però, potrebbe appunto essere il Napoli, per diversi fattori. Il primo è legato all’importanza fisica che darebbe al reparto offensivo, affiancandolo a Osimhen e Kvaratskhelia, con Lozano in uscita – libererebbe un pesantissimo ingaggio – e Politano ad alternarlo in avanti. Inoltre, Adama Traore potrebbe essere impiegato anche come alternativa a Giovanni Di Lorenzo, lasciando partire Zanoli nuovamente in prestito.

Adama Traore al Napoli: le cifre dell’ingaggio

Il Napoli in ogni caso, liberando Lozano, vorrebbe giocare al ribasso sull’ingaggio che sarà del suo sostituto. E dunque, Adama Traore è consapevole del fatto che il Napoli non andrà oltre al milione e mezzo o due d’ingaggio per lui, a stagione. Con il Wolves, il forte esterno spagnolo, percepiva una cifra intorno ai 2,6 milioni netti a stagione.