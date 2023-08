Calciomercato, scambio con l’Atalanta: annuncio da Torino

C’è l’annuncio da Torino in merito a questa trattativa di calciomercato. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo colpo.

Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, è tutto pronto per lo scambio Torino Atalanta fra Singo-Soppy.

Wilfred Singo sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’ivoriano, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha rinnovato con i granata, ha deciso di lasciare Torino per andare alla corte di Gasperini. Un colpo a sorpresa da parte della Dea che ha definito tutto con il club di Urbano Cairo sulla base di uno scambio. Al Torino, infatti, andrà l’intero cartellino di Soppy più una parte cash di sette milioni di euro. Manca il via libero definitivo che dovrebbe arrivane nelle prossime ore con Gasperini e Juric pronti ad accogliere in squadra i nuovi esterni.