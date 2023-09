Calciomercato, colpo a sorpresa: può firmare anche oggi

Il calciomercato non è ancora finito: il colpo a sorpresa, può firmare subito anche a partire dal 2 settembre. Intreccio decisivo

Tanti affari potrebbero esserci anche a partire dal 2 settembre con una sorpresa incredibile. Il colpo a centrocampo per puntellare la rosa: pochi minuti fa è stato annunciata la sua separazione ufficiale con la società italiana. Ecco dove potrà giocare: la verità uscita a galla.

Da sei anni Marco Benassi è stato legato alla Fiorentina diventando un perno fondamentale fino al 2020. Poi alcune scelte societarie l’hanno scaricato completamente anche a causa dei suoi numerosi problemi fisici. A Verona non è mai sceso in campo a causa di infortuni muscolari ed ecco che ora è arrivata la decisione definitiva. Pochi minuti fa è comparso il comunicato ufficiale del club italiano.

Calciomercato, rescissione immediata: ora è libero di andare altrove

Ha vissuto anni gloriosi in Serie A, ma ora vuole recuperare il tempo perso dopo i vari prestiti ad Empoli e alla Cremonese. Un punto di partenza per non fermarsi proprio ora dopo una lunga esperienza in massima serie.

Colpo a sorpresa può firmare oggi, la verità – Ansa – stopandgoal.netUna svolta decisiva per il futuro di Marco Benassi, che si è svincolato dal suo legame contrattuale con la Fiorentina in forma consensuale. Pochi minuti fa è comparso anche il comunicato ufficiale della società viola. Il centrocampista è stato protagonista con la maglia della Cremonese in prestito facendo così ritorno da Italiano. Benassi non ha mai farte del progetto tecnico dell’allenatore della Fiorentina e prima delle 20 del primo settembre è arrivata la rescissione consensuale.

Un motivo in più per firmare liberamente anche a partire dal 2 settembre anche in Italia con la possibilità di essere protagonista in Serie B. Il centrocampista italiano, con un passato anche in Nazionale Under 21, è stato vicinissimo anche al Como, ma l’affare è saltato. Tante squadre della cadetteria potrebbero così pensare all’esperto centrocampista italiano, che si è messo in luce in passato per tanti anni anche con la maglia del Torino. Un affare davvero decisivo per svoltare decisivamente dopo stagioni da dimenticare completamente.

Gli infortuni hanno bloccato la sua carriera: ha vestito per tanto tempo la maglia della Nazionale Under 21 diventando anche il capitano. A breve si conoscerà la sua nuova destinazione per mettere in campo l’entusiasmo di sempre. Benassi non vuole mollare ed è pronto a ripartire con tanta gioia e tranquillità.