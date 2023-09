L’Arabia Saudita piomba in casa Juventus: può salutare subito

Può salutare subito, l’Arabia Saudita piomba nel calciomercato italiano e precisamente sulla Juventus, con l’ipotesi ancora aperta.

Perché, secondo quelle che sono le notizie odierne, è da considerare ancora possibile la beffa che riguarda la Juventus, con il campionato saudita che ha il mercato ancora aperto, in entrata, per qualche giorno.

Allegri è addirittura finito nel mirino dei club arabi, come allenatore di uno dei club di punta nel campionato della Saudi Pro League. Una decisione ben precisa è stata presa, con il futuro tutto da scrivere per il tecnico italiano che, dopo l’approdo di Mancini da CT dell’Arabia Saudita, è un altro degli obiettivi in terra saudita. Ma occhio a quanto accadrà nell’imminente, perché il mercato è appunto, ancora aperto.

Juventus, l’Arabia Saudita irrompe sul bianconero: il calciomercato è ancora aperto

Non ha intenzione di restare così, uno dei club che ha voglia di beffare la Juventus, “scippando” letteralmente quello che Allegri ha considerato qualcosa di troppo importante all’interno del suo organico, per le qualità che ha il giocatore che vivrà una stagione da assoluto protagonista in bianconero.

Il calciomercato in Arabia Saudita è ancora aperto, tanto da poter muovere ancora diversi milioni, per portarli nelle casse del club bianconero.

La Juventus vorrebbe evitare tale operazione, considerando quello che poi sarebbe il mercato chiuso in casa bianconero, per sistemare la situazione a centrocampo. Ma dall’Arabia Saudita fanno sul serio per Paul Pogba, con i club sauditi che non mollano per il centrocampista francese.

Mercato Juventus, la “strana” decisione di Pogba: l’Arabia Saudita è una soluzione

Nella giornata di ieri, ultima utile per il mercato in entrata in Serie A, c’è stata una voce a dir poco clamorosa su Pogba. Una strana decisione, a sorpresa, tra Pogba e la Juventus.

Il calciatore francese, secondo quelli che sono stati i rumors, avrebbe avuto un accordo totale con il Galatasaray, saltato poi per le visite mediche fallite dallo stesso Paul Pogba. E oggi, in conferenza stampa, Pogba è stato dichiarato come oggetto pregiato da parte di Allegri, che ha confessato che lo utilizzerà più del previsto, in questa stagione. Occhio però perché una eventuale proposta economica spropositata, da parte dell’Arabia Saudita, potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.

Pogba in Arabia Saudita: la possibile destinazione

Pogba in Arabia Saudita, precisamente, arriverebbe al club di Neymar. A prenderlo potrebbe essere l’Al-Hilal, società nella quale gioca non solo Neymar, ma anche le vecchie conoscenze del calcio in Italia come Koulibaly e Milinkovic-Savic.