Retroscena Juve-Osimhen, tifosi del Napoli senza parole

Spunta un significativo retroscena riguardante il super bomber del Napoli, Victor Osimhen, e la Juventus targata mister Massimiliano Allegri

Il Napoli ha dovuto rinunciare all’acquisto di Gabri Veiga, ma sul fronte Jesper Lindstrom non sono avvenuti colpi di scena. La società partenopea ha ufficializzato l’arrivo del talento danese a titolo definitivo. Gli azzurri sono riusciti a strapparlo all’Eintracht Francoforte per una cifra di 25 milioni di euro, bonus compresi. Contratto quinquennale per lui.

Il patron Aurelio De Laurentiis si è mosso bene, riuscendo ad anticipare la concorrenza. Nonostante l’addio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il Napoli ha mantenuto una buonissima organizzazione in ambito di mercato. Poi, ovviamente, il campo darà i suoi verdetti a tempo debito. Inoltre, nei prossimi giorni potrebbe giungere un altro annuncio estremamente rilevante, che riguarda bomber Victor Osimhen.

È lui l’uomo chiave del Napoli, per questo De Laurentiis ha deciso di rendersi protagonista di uno sforzo importante per il suo rinnovo del contratto. Rinnovo che ormai è davvero vicinissimo: le parti in causa hanno raggiunto un accordo nelle scorse settimane, di conseguenza manca solo la firma per chiudere la pratica in argomento.

Napoli, rinnovo Osimhen: De Laurentiis fissa la clausola anti-Juventus

Osimhen sarà per distacco il calciatore più pagato del campionato di Serie A. Stando a quanto riferisce ‘Il Mattino’, De Laurentiis gli ha garantito un ricchissimo ingaggio da 12 milioni di euro netti. All’ex Lille, per giunta, spetteranno pure i diritti d’immagine. Certe cifre in Italia non si sono mai viste: solo così è stato possibile rendere innocuo l’interesse dei top club europei e dell’Arabia Saudita.

Come noto, poi, nel nuovo accordo scritto sarà presente una clausola da 150 milioni di euro valida anche per l’Italia, ma soltanto a partire dal secondo anno. Si tratta di una clausola molto elevata che potremmo definire anti-Juventus.

Questo perché il club bianconero è l’unico in Italia che avrebbe la forza economica per pianificare un assalto a Osimhen tra un anno, in caso di ritorno immediato in Champions League. De Laurentiis vuole evitare di rivivere la stessa situazione accaduta in passato con Gonzalo Higuain.

Dunque, è assai più probabile che tra 12 mesi il bomber nigeriano possa trasferirsi all’estero, se una big europea dovesse convincersi a presentare un’offerta da capogiro al fine di assicurarsi le sue prestazioni. Intanto, il Napoli se lo tiene stretto e spera insieme a lui di mettere ancora una volta le mani sul principale trofeo nazionale.

