Calciomercato Serie A, è fatta per il nuovo attaccante: sta firmando

Questa è sicuramente una di quelle operazione che prende la scena. Dopo settimane di trattative il club ha finalmente raggiunto l’accordo per l’arrivo in questo calciomercato del suo nuovo attaccante.

Trovare una quadra fra le parti non è stata assolutamente semplice, ma la volontà del bomber nel trasferirsi nell’immediato ha ricoperto un ruolo fondamentale per il buon esito di questa operazione.

E’ tutto pronto, manca davvero pochissimo, ci sono da giusto da definire gli ultimi dettagli prima che l’attaccante possa sbarcare in città e svolgere tutto l’iter necessario prima di intraprendere questa entusiasmante nuova avventura in carriera.

Calciomercato, addio Serie A: c’è l’accordo per l’attaccante

Importanti e definitive -potremmo dire- novità arrivano in merito al futuro dell’attaccante in questo calciomercato, che dopo aver fatto benissimo nei suoi anni in Serie A è pronto a cambiare squadra e campionato per dimostrare di poter essere decisivo anche altrove.

Un addio del genere solo fino a qualche mese fa era pura utopia, ma complici visioni diverse sul futuro e rapporti non più idilliaci come un tempo hanno portato le parti a separarsi. Questa forse è stata la decisione migliore da prendere, anche perché c’era il serio rischio che le cose potessero andare anche peggio nel corso dei mesi. Dopo settimane di contatti e trattative, dunque, questa sorta di telenovela è finalmente giunta alle battute finali, anche perché fra i club è stato raggiunto nel corso di questo pomeriggio l’accordo per il trasferimento dell’attaccante, che addirittura avrebbe anche già salutato i suoi compagni nella giornata di oggi.

Stando dunque a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, Arthur Cabral è pronto a lasciare la Fiorentina per trasferirsi al Benfica in questo calciomercato.

Fiorentina, Cabral al Benfica: cifre e dettagli dell’operazione

Dunque Arthur Cabral nei prossimi giorni lascerà la Fiorentina e la Serie A per intraprendere una nuova avventura in carriera in Portogallo, al Benfica. Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano l’accordo fra i due club è in chiusura sulla base di un trasferimento a titolo definitivo del brasiliano per 20 milioni di euro più 5 di bonus.

Termini personali già concordati, Cabral firmerà con il Benfica sino al giugno 2028, e per l’inizio della prossima settimana è atteso a Lisbona per svolgere le visite mediche con il club lusitano, di cui molto probabilmente diventerà il numero 9.

Addio Cabral: la Fiorentina ha già bloccato il sostituto

L’addio di Cabral costringe la Fiorentina ad investire su un attaccante in questo calciomercato, profilo che Commisso e Italiano avrebbero già individuato ed addirittura bloccato. Stando sempre a Fabrizio Romano, infatti, i soldi che la Viola incasserà dalla cessione del brasiliano verrano in gran parte reinvestiti su Lucas Beltràn del River Plate, giocatore sul quale c’era anche la concorrenza di Milan ed Inter.