Firma stellare e intreccio per Vlahovic: nuova destinazione

A sorpresa Dusan Vlahovic potrebbe incassare un’offerta molto importante: svolta imminente, c’è una nuova pretendente per il serbo.

Un’attesa logorante. Così tanto da riempire pagine di calciomercato, fra colpi di scena, novità e una sorta di asta che potrebbe ben presto scatenarsi per Dusan Vlahovic.

La sensazione è che sarà la partenza di Kylian Mbappé a scatenare un domino di attaccanti destinato a cambiare volto a molti club. Il francese continua il braccio di ferro con il Psg, pronto a sostituirlo e sempre pronto anche a chiacchierare con la Juve per il centravanti ex Fiorentina.

Su Vlahovic però ci sarebbe anche il Real, deciso a valutare l’innesto del calciatore qualora dovesse sfumare la possibilità di arrivare a Mbappé. Tutto ruota quindi attorno al futuro del centravanti francese, con una serie di illustri colleghi pronti a capire quali saranno le offerte eventuali. Anche il nome di Harry Kane continua ad agitare i sogni di mercato di tanti tifosi, e nonostante il suo impiego con gol nella recente amichevole del Tottenham, in Inghilterra raccontano di una storia, quella con i londinesi, destinata a chiudersi.

In questo domino di punte, scandito da tanti retroscena, l’unico dato di fatto è nell’attesa di molti attaccanti e di tanti club. In una situazione in cui nessuno sembra muovere il primo passo, un’altra grande squadra starebbe lavorando a fari spenti. L’obiettivo è infatti soffiare Vlahovic alle pretendenti, e gli argomenti per tentare il blitz sono molto validi.

Vlahovic, offerta a sorpresa: ecco le cifre

Ottanta milioni per convincere la Juve, e una carta in mano che potrebbe rendere la trattativa ancora più concreta.

Dalla Spagna affermano infatti che l’Atletico Madrid potrebbe nelle prossime ore affondare il colpo. Con Gonçalo Ramos a Parigi, Kane sempre più vicino al Bayern Monaco, e Mbappé sempre più deciso a prendere un volo per raggiungere Carlo Ancelotti, il domino degli attaccanti andrebbe a comporsi alla perfezione. La Juve potrebbe infatti incontrare difficoltà nel realizzare la cifra richiesta a tanti club per Vlahovic, e l’affondo dell’Atletico Madrid potrebbe rivelarsi vincente.

Secondo molte fonti iberiche, i Colchoneros dovrebbero presto presentarsi alla Continassa con una cifra vicina agli 80 mila euro, senza alcun rilancio possibile ma con una opportunità destinata a far riflettere Giuntoli e Allegri. I tabloid spagnoli insistono nel dire che ai bianconeri potrebbe essere proposto anche Alvaro Morata, valutato fra i 18 e i 20 milioni. Sarebbe un modo per abbassare la parte cash da versare e convincere Allegri, grande estimatore dell’attaccante spagnolo. L’opportunità sarebbe infatti valutata seriamente a Torino, dove lavorano per tentare di comporre una coppia Lukaku-Morata che sarebbe il vero obiettivo del tecnico bianconero.