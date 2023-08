Mercato Juventus, grande colpo per Allegri: assist dalla Premier

Mercato Juventus. E’ tempo di grandi manovre, ma per il momento i tifosi sono ancora in attesa dei colpi chiesti da Allegri e che possano permettere a questa squadra di tornare a lottare. C’è, però, adesso una svolta per una esplicita richiesta del tecnico ex Milan grazie ad un assist dalla Premier League.

Fino a questo momento il mercato dei bianconeri, complici le mancate cessioni ed una situazione economica molto delicata, non è stata all’altezza delle aspettative. La dirigenza, infatti, ha risorse limitate e, di conseguenza, si va nel segno della continuità e delle idee in prospettiva. Massimiliano Allegri, però, come è normale che sia, ha avanzato delle proprie richieste ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. L’assist che sblocca, di fatto, questa operazione arriva dalla Premier League ed ha un retrogusto davvero molto speciale, tanto per i tifosi quanto per il club tutto. Andiamo a vedere di che si tratta.

Mercato Juventus, svolta a centrocampo

Come è noto, Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza tutto uno sforzo per puntellare la linea mediana. Sono diversi, infatti, i giocatori in uscita in mezzo al campo. Hanno già salutato Paredes ed Arthur ed a breve dirà addio anche Zakaria. In uscita ci sono anche i giovani e, di conseguenza, occorre inserire almeno un elemento.

Stando a quanto riportato da diversi media inglesi, il Bournemouth sta andando alla carica per McKennie dopo che ha visto sfumare in maniera definitiva l’arrivo di Gaetano Castrovilli. La Juventus valuta l’americano una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni che di certo non spaventano gli inglesi. Con la sua cessione, a quel punto i bianconeri potrebbero fiondarsi sul giovane Habib Diarra, che mette tutti d’accordo e che rappresenterebbe un colpo molto intelligente. Anche per le finanze del club.

Diarra alla Juventus grazie a McKennie

Classe 2004, è stata la vera e propria rivelazione della passata stagione in Ligue 1 grazie alla grande personalità messa in campo nonostante la tenera età. Di proprietà dello Strasburgo, è nel mirino di diverse squadre, ma la Juventus sta guadagnando gradualmente una posizione privilegiata. Con l’addio dell’americano, potrebbe essere lui dunque il primo innesto in mezzo al campo. In attesa di sviluppi. La situazione, infatti, può sbloccarsi nelle prossime ore, con il campionato ormai alle porte.