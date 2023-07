Monica Bertini in total white: scollatura vertiginosa alla cena di gala

L’avvenente giornalista di Mediaset delizia i suoi fans anche ‘fuori stagione’: il look è veramente da capogiro

E chi l’ha detto che esiste solo Diletta Leotta? Pur riconoscendo l’incredibile popolarità della bella conduttrice siciliana, ormai il mondo delle tv sportive – o meglio di tutte quelle trasmissioni che parlano di calcio – abbonda di bellezze che hanno poco da invidiare alla dominante figura del volto principale di DAZN.

Cosa vogliamo dire a Marialuisa Jacobelli, la stupenda figlia d’arte dell’attuale editorialista di Tuttosport, nonché ex direttore dello stesso giornale? A che livello di bellezza mettiamo, in un’ipotetica classifica, Melissa Satta, ormai volto di punta delle trasmissioni sportive di Sky? E per finire poniamo all’attenzione di tutti gli amanti delle belle donne, ma anche brave e competenti, che parlano di calcio: Monica Bertini.

La 40enne – e chi lo avrebbe detto, considerando la sua forma smagliante – nativa di Parma, già notissima al grande pubblico per essere il volto di Mediaset in tanti format dedicati al calcio durante la stagione, non teme confronti con nessuno. Guardare per credere.

Monica Bertini, la sensualità si veste di bianco

Invitata alla ‘Mini Padel Summer Cup 2023 al Forte Village in Sardegna‘, la bellissima Monica si è mostrata in una veste che, per quanto non del tutto insolita, è riuscita comunque a colpire l’attenzione di tutti i presenti. E del suo folto stuolo di ammiratori su Instagram, arrivati già alla considerevole cifra di quasi mezzo milione. Normale, direbbe qualcuno, considerando la sensualità e le fome della giornalista parmigiana.

Scorrendo all’indietro nel tempo il suo account Instagram, possiamo scorgere altri scatti che evidenziano l’incredibile fisico che Madre Natura ha donato all’ex conduttrice di Sky Sport 24, nell’ormai lontano 2014.

Nel tempo Monica è riuscita ad imporsi come regina assoluta di Mediaset per quello che riguarda l’àmbito calcistico, spodestando in qualche modo la storica figura rappresentata da un’altra Monica, Vanali, bravissima giornalista e pioniera di un certo tipo di associazione tra il calcio parlato in TV e la bellezza femminile.

Con tutto l’enorme rispetto che dobbiamo portare alla giornalista padovana, nel tempo la Bertini ha iniziato a riscuotere un successo, dal mero punto di vista estetico, maggiore della sua ‘maestra’. Normale, considerando che tra le due intercorrono ben 15 anni di differenza. Che sono a favore dell’attuale conduttrice di Pressing nonché delle trasmissioni che seguono da vicino la Coppa Italia sin dai primi turni eliminatori.