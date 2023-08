Calciomercato: fissate le visite mediche, svolta per la Juventus

C’è l’accordo per quanto riguarda la trattativa della Juventus: sono già state fissate le visite mediche ecco tutti i dettagli.

Ultimi giorni infuocati per la Juventus che lavorerà per chiudere diverse operazioni in entrata e in uscita. Cristiano Giuntoli prepara qualche sorpresa e nel frattempo pensa anche alle cessioni. Allegri ha dato delle indicazioni chiare e precise alla sua dirigenza che proverà ad accontentare il proprio allenatore che spera di ingaggiare almeno un altro centrocampista ed un attaccante. Intanto, come rivelato da Sky Sport, la dirigenza ha già fissato le visite mediche per un doppio colpo anche andrà finalizzato nei prossimi giorni: il via libera definitivo è arrivato in queste ore. Ecco cosa sta succedendo.

La pre season ha messo in mostra tanti giocatori dell’Under 23 e non solo. Un numero considerevole di talento di proprietà della Juventus. Allegri ha avuto l’opportunità di visionarli e dare il suo giudizio. Al netto di qualche riconferma, buona parte di questi giocatori andranno via in prestito. Altri, invece, andranno a rinforzare l’Under 23 in Serie C. Ecco le ultime novità relative al futuro di due giovani bianconeri che sono pronti a cambiare maglia nel corso di questa sessione estiva 2023. C’è il via libera della Juventus che ha già fissato le visite mediche di rito.

Calciomercato: doppio affare per la Juventus, stanno partendendo

Quali saranno i giovani che resteranno in Prima Squadra alla Juventus? Allegri è stato abbastanza netto ed ha dato delle indicazioni precise alla società. Considerato il solo impegno settimanale, buona parte dei giovani di proprietà dovranno andare via in prestito. Di questi resterà in rosa solo qualcuno, come Yildiz destinato a diventare il quinto attaccante della rosa dei bianconeri. Stesso discorso anche per Huijsen che completerà il pacchetto dei centrali difensivi. Invece, per altri giocatori non ci sarà spazio e posto.

Dopo Enzo Barrenechea, la Juventus ha chiuso un’altra operazione con il Frosinone. Il club bianconero ha deciso di cedere in prestito non uno ma ben due giocatori. Un modo, questo, per farli crescere e averli a disposizione la prossima annata.

Prosegue, dunque, il calciomercato della Juventus in uscita con la società che ha chiuso per la cessione al Frosinone di Kaio Jorge e Soulé. Il club ciociaro avrà la possibilità di contare su questi due giovani bianconeri già a partire dai prossimi giorni. Ecco quando sono state fissate le visite mediche.

Kaio Jorge e Soule al Frosinone, è fatta: la Juventus ha deciso

Si sblocca questa doppia cessione: lunedì la dirigenza chiuderà il colpo. Sono state già fissate per lunedì le visite mediche. Di Francesco settimana prossima accoglierà a Frosinone Kaio Jorge e Soule.