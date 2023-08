Colpo a sorpresa dalla Juventus: super affare per la neopromossa

Una neopromossa di Serie A sarebbe al lavoro per mettere a segno uno dei colpi più interessanti dell’estate di calciomercato fra le squadre di bassa classifica in Italia. Con questa operazione, infatti, la società starebbe dimostrando ai proprio tifosi, ma soprattutto alle rivali, tutta la sua voglia di rinforzarsi per sognare qualcosa in più di una “semplice” salvezza.

Stando alle ultime notizie, infatti, la neopromossa starebbe chiudendo un colpo a sorpresa dalla Juventus in questo calciomercato. Al momento sul giocatore della Vecchia Signora ci sarebbe però una folta ed agguerrita concorrenza, ma il club di Serie A potrebbe sfruttare a proprio favore qualche asso nella manica nascosto per riuscire a portare a casa questa trattativa.

La dirigenza ha dunque ancora fame di acquisti in questo calciomercato, e questo eventuale dalla Juventus potrebbe decisamente spostare gli equilibri all’interno dello spogliatoio.

Serie A: colpo dalla Juventus per una neopromossa

Nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi un’interessantissima operazione di mercato fra la Juventus ed una neopromossa di Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, lo storico club italiano avrebbe avviato i contatti sia con l’entourage del giocatore che con la dirigenza della Vecchia Signora per valutare la fattibilità di quest’operazione.

Essendo in uscita dalla Juventus, come confermato anche dallo stesso Allegri nel corso della conferenza stampa di oggi, il nome del giocatore è stato accostato a tantissime squadre nel corso di questo calciomercato, ma nessuno di queste ad oggi è riuscita a strappare il sì del bianconero. Con l’interesse della neopromossa qualcosa però sembrerebbe essere cambiato, anche perché le sensazioni portano a credere che in questi ultimi giorni di calciomercato qualcosa di sorprendente possa effettivamente succedere nelle trattative per il giocatore della Juventus.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, nel mentre la Lazio e l’Union Berlino prendono tempo, il Genoa parrebbe essersi concretamente inserito nella corsa a Leonardo Bonucci in questo calciomercato.

Calciomercato, il Genoa sogna Bonucci: le ultime

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato il Genoa si sarebbe intromesso nelle trattative per Leonardo Bonucci. Il Grifone sogna infatti di rinforzare e completare il reparto difensivo di Gilardino con un’innesto di esperienza e qualità come il giocatore della Juventus, che al momento rappresenta essere comunque una mera suggestione.

Nonostante la dirigenza rossoblu abbia anche già avviato i rapporti con l’entourage di Bonucci, parlare di trattativa per il difensore bianconero è quantomeno prematuro, visto che al momento il Genoa altro non starebbe facendo che capire quali potrebbero essere le percentuali di riuscita dell’operazione qualora decidesse di affondare il colpo.

Quale futuro per Bonucci? Fra Lazio, Union e Genoa

Quale futuro aspetta Leonardo Bonucci? Il difensore della Juventus è conteso fra Lazio, Union Berlino e per l’appunto Genoa, ma la sua volontà è stata sin da subito abbastanza chiara. L’italiano aspetta infatti una mossa da parte del club Lotito, che da sempre rappresenta essere la sua destinazione preferita.