Calciomercato, folle tradimento: firma per l’Inter

Il calciomercato dell’Inter è già iniziato con molti colpi importanti e ora Marotta e Ausilio voglionon regalare un altro top a Inzaghi.

I nerazzurri hanno intenzione di crescere ancora di più e continuare il percorso iniziato nella scorsa stagione. Ci sono stati momenti di altissimo livello ma anche situazioni inspiegabili che non hanno permesso alla rosa di fare un altro step di crescita importante. La finale di Champions League ha dato nuovamente grande lustro alla società che, però, ora vuole vincere la competizione.

Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno stilando una lista di altri nomi importanti da prendere e ci sono anche i top player che possono diventare occasioni impossibili da rifiutare.

Calciomercato Inter, un colpo italiano per Simone Inzaghi

Il calciomercato dell’Inter è già iniziato con colpi di primo livello che possono garantire il proseguimento del progetto di crescita iniziato qualche stagione fa. Con Simone Inzaghi è stato fatto un ulteriore step di crescita e ogni anno ci sono trofei da festeggiare e nuovi traguardi da raggiungere.

Per il tecnico nerazzurro sarà importante continuare ad avere una rosa altamente competitiva per essere ancora tra i primi in Serie A e giocarsela sempre alla pari con le grandi d’Europa. Il lavoro di Inzaghi è stato eccezionale da questo punto di vista e ora chiede miglioramenti.

La volontà dell’Inter è quella di aggiungere ancora qualche quota italiana alla squadra attuale e ora c’è un colpo sensazionale che solletica le idee di Beppe Marotta.

Inter, via Onana e Handanovic: il sogno è Donnarumma

Gigio Donnarumma all’Inter. Questa frase preso potrebbe diventare la nuova telenovela estiva. I nerazzurri hanno appena detto addio a Samir Handanovic e nei prossimi giorni sarà chiuso l’accordo con il Manchester United per la cessione di André Onana. Il club si è messo alla ricerca di nuovi portieri di primo livello e tra questi è spuntato anche il nome dell’ex Milan.

La storia d’amore con i rossoneri è finita malissimo dopo l’addio a parametro zero e per Donnarumma un accordo con l’Inter avrebbe il sapore di altissimo – e secondo – tradimento ai colori che lo hanno portato a diventare uno dei migliori portieri al mondo.

Donnarumma e l’Inter potrebbero trovare l’accordo nelle prossime settimane. A Parigi non ha trovato la sua dimensione perfetta e in Serie A potrebbe ritrovare la felicità, anche se con uno sforzo importante sullo stipendio.

Donnarumma – PSG: rottura definitiva

Gianluigi Donnarumma e il PSG si dicono addio. Secondo quanto riferisce Le Parisien, tra Luis Enrique e il portiere italiano non c’è feeling e si è deciso per la cessione in questa sessione di calciomercato.

L’Inter ha bisogno di un portiere di grande livello e tutto fa pensare che ci saranno contatti nelle prossime ore per sondare il terreno e capire le cifre del possibile affare.