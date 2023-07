De Zerbi soccorre la Juve: si prende lo scarto

Il tecnico, molto apprezzato in Italia, potrebbe venire in soccorso dei bianconeri. I dettagli della trattativa.

Cristiano Giuntoli dal 1 luglio è il nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus. Dopo una lunga trattativa con Aurelio De Laurentiis, l’ex ds azzurro solo il 30 giugno è riuscito a risolvere il suo contratto col Napoli, in scadenza nel 2024. Il dirigente toscano con la Vecchia Signora ha firmato un quinquennale da 2 milioni netti a stagione.

Insomma, il patron bianconero John Elkann ha puntato forte sull’autore del miracolo Carpi. Giuntoli, salvo sorprese più che possibili dalla Uefa, si ritrova con una squadra arrivata settima in campionato, ma senza la penalizzazione sarebbe stata terza con l’Inter, ma soprattutto senza i soldi della Champions.

L’erede di Federico Cherubini sta lavorando per consegnare a Massimiliano Allegri una macchina in grado di competere fino all’ultima giornata per lo scudetto. Se c’è una cosa che Giuntoli sa fare è quella di cedere. Lo scorso anno a Napoli, dopo essersi privato di Mertens, Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz, ha rivoltato la rosa, portando all’ombra del Vesuvio il terzo scudetto. Forse il più inaspettato di tutta la storia, basti pensare a cosa succedeva un anno fa nel ritiro degli attuali Campioni d’Italia.

“Giuntoli ha tante doti, la prima è il coraggio. Non ha paura di vendere e ricopmprare per rinforzare la squadra”. Queste le parole utilizzate a Sportitalia da Maurzio Sarri per elogiare Giuntoli, suo ds nel triennio 2015-2018 al Napoli. Ora il dirigente fiorentino deve in primis cercare di piazzare tutti i giocatori dati in prestito la scorsa estate e che sono tutti tornati alla base. In particolare, come scrive CaughtOffside, i primi proventi da incassare vengono tutti dai centrocampisti.

Cessioni Juve: il Brighton pensa ad Arthur

Il calciatore che ha fatto meglio in Premier è stato Weston McKennie. Lo statunitense ha pagato la stagione sfortunata del Leeds di Andrea Radrizzani, neo proprietario della Sampdoria. Il Leeds è retrocesso e ovviamente non è scattato il riscatto da oltre 25 milioni. Ora sul dinamico interno ci sarebbe l’occhio dell’ Aston Villa, corte non troppo apprezzata dall’ex Schalke 04. Il giocatore guadagna 2,5 milioni e ha un contratto fino al 2025. Sul giocatore anche Borussia Dortmund e Galatasaray

Il giocatore più caro e al contempo più difficile da piazzare resta Arthur Melo. Il brasiliano, 5 milioni netti fino al 2025, è reduce dal disastroso passaggio col Liverpool: zero minuti in Premier. L’agente Federico Pastorello sta cercando di piazzarlo e una mano potrebbe arrivare da Roberto De Zerbi. L’allenatore del Brighton starebbe pensando all’ex Barcellona per la sua mediana. Su Arthur pesano i tanti dubbi sul suo status fisico, oltre ovviamente al suo lauto compenso.

Un sorriso per la Continassa potrebbe arrivare invece da Denis Zakaria. Il West Ham United sarebbe pronto ad offrire 18/20 milioni di euro alla Juventus, prestito con opzione di acquisto. I bianconeri spingono per un obbligo oppure un prestito condizionato a semplici risultati. Lo svizzero ha un contratto fino al 2026.