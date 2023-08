Calciomercato: Fresneda in Serie A, c’è l’accordo a 15MLN

Ultime settimane di calciomercato decisive per i club di Serie A e non solo. Ci sono tanti giocatori in movimento in questi giorni che possono scatenare di tutto, ora spunta il nome anche di Fresneda.

Sono ore decisive queste che riguardano quello che accadrà in vista della prossima stagione. Tutto pronto per l’inizio del campionato anche in Italia dove sono stati già completanti molti movimenti di mercato e altri ci saranno ancora nei giorni finali.

Svolta importante per quello che riguarda il futuro di uno dei giovani più interessanti in circolarazione in vista della nuova stagione.

Calciomercato Serie A: Fresneda cambia squadra

E’ da settimane che si parla del futuro di Ivan Fresneda, uno dei più grandi talenti del calcio attuale che ha già fatto vedere di avere grandi qualità nonostante la sua giovane età. Il difensore spagnolo classe 2004, che presto farà 19 anni, è considerato già uno dei grandi giocatori del campionato spagnolo dove veste la maglia del Valladolid. In questa finestra di calciomercato è diventato oggetto di desiderio di tanti club anche italiani visto quanto ha mostrato nell’ultima stagione.

Sono state settimane intense di mercato per Fresneda che è stato accostato a Borussia Dortmund, Arsenal, Real Madrid e Barcellona tra le grandi squadre internazionali, così come in Italia a Juventus e Milan. Ma sembra essere un’altra la squadra che firmerà un contratto con lui perché si parla di accordo totale tra le parti.

In queste ultime ore si parla tanto di quello che può essere il suo futuro, perché ora Fresneda è pronto al salto di qualità e a firmare con una squadra che può dargli la possibilità di crescere ancora andando a giocare anche in campi internazionali per poi consacrarsi definitivamente.

Sporting Lisbona: accordo per Fresneda

Niente da fare per la Serie A, perché dal Portogallo arriva l’annuncio del noto quotidiano Record che parla della firma di Ivan Fresneda con lo Sporting Lsibona. Il terzino destro di 18 anni del Valladolid lascerà la Spagna per spostarsi leggermente, ma in un club ancora più di livello.

Secondo le ultime notizie di calciomercato lo Sporting Lisbona sta completando l’acquisto di Fresneda dal Valladolid per 15 milioni di euro. Una cifra importante per un terzino di 18 anni che è in rampa di lancio. Il club portoghese però punta forte su di lui ed è pronto a piazzargli una clausola rescissoria altissima per il futuro.

Fresneda Sporting Lisbona: in arrivo per le visite mediche

Lo Sporting Lisbona guardava in Serie A in quel ruolo e puntava su Zanoli del Napoli, ma niente da fare. Adesso il giocatore scelto è Fresneda che arriverà proprio in queste prossime ore in città per visite mediche e la firma del contratto. Battuta la concorrenza di tutte le grandi squadre.