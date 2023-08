Mercato Inter, altro regalo per Inzaghi: c’è il via libera

Mercato Inter, arriva un altro regalo per Simone Inzaghi ed un rinforzo che serve a lottare per lo Scudetto. In tal senso, infatti, c’è stata una svolta improvvisa, con il via libera che si è generato grazie ad un intreccio di mercato davvero molto interessante.

Tra i grandi protagonisti di questa sessione di mercato non si può non annoverare l’Inter, che ha cambiato tanto. E poi bisognerà vedere se lo avrà fatto in meglio oppure andando a peggiorare. Ed in tal senso, come sempre accade nel mondo del calcio, il verdetto finale spetterà solo al campo. In tal senso arriva uno sviluppo a dir poco significativo per un altro regalo che Simone Inzaghi dovrà aprire ed inserire nel proprio scacchiere tattico. E’ arrivato, infatti, anche in maniera sorprendente, il via libera definitiva che può agevolare il percorso per condurre in porto questa operazione. E si tratterebbe di un colpo molto interessante.

Mercato Inter, colpo ad effetto

L’Inter ha bisogno ancora di qualche innesto per completare la rosa. Manca, infatti, sicuramente un attaccante, dal momento che Correa è fuori dai piani. Prima di prendere qualcuno al suo posto, però, serve trovare un acquirente per l’argentino, ma la sua cessione è frenata dall’ingaggio pesante.

Come è noto, però, serve ancora un difensore. I costi per Pavard sono ingenti e per questo sta riprendendo piede la pista che porta a Konstantinos Mavropanos. Lo Stoccarda, a sorpresa, si è mentalizzata sull’idea di perdere uno dei pilastri della propria squadra e per questo si è già messo alla ricerca di un suo erede. Ed in tal senso sembra in discesa la strada che porta al centrale americano Chris Richards, di proprietà del Crystal Palace e con un passato al Bayern Monaco. Conosce il calcio tedesco e sarebbe pronto subito.

Mavropanos all’Inter, via libera dello Stoccarda

Come è noto, sulle tracce del forte centrale difensivo c’è stato a lungo anche il Napoli, frenato però dalle richieste a dir poco importanti dello Stoccarda. Ora che però i tedeschi hanno individuato il suo sostituto, potrebbero seriamente ragionare su uno sconto, quanto meno andando incontro per le modalità di acquisto alle esigenze dell’Inter. Attenzione, però, dal momento che il nazionale greco piace e tanto anche al West Ham.