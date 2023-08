Juventus: caso Bonucci, arriva la confessione

In casa Juventus è iniziata una vera rivoluzione in vista della prossima stagione e non solo e tra tutti i movimenti che ci sono state e le varie scelte è stata fatta anche una per Bonucci.

Novità importanti che riguardano il futuro del giocatore che è pronto anche a dire addio. Perché ci sono state delle discussioni interne che hanno portato anche a confronti accesi per quanto riguarda uno delle bandiere bianconere.

C’è ora una nuova notizia di mercato che riguarda il futuro del giocatore italiano che ha intenzione di svoltare in vista della prossima stagione e non restare fermo visto che c’è un Europeo da giocare con l’Italia, l’ultimo sicuramente per lui.

Juventus: caso Bonucci, c’è la confessione

Il caso Bonucci è ormai ben chiaro a tutti, con la Juventus che ha deciso di fare fuori dal progetto il giocatore che è stato bandiera e leader per tanti anni. Ora arrivano novità importanti che riguardano il futuro del giocatore che rischia di restare fuori rosa per tutto il suo ultimo anno di contratto.

Questo potrebbe essere un pericolo per Bonucci che restando alla Juve fuori rosa potrebbe perdersi il suo ultimo Europeo nel 2024 con la maglia della Nazionale dell’Italia. Ora spunta fuori anche la confessione da parte di un ex storico calciatore e capitano bianconero che ha preso le sue parti.

Juventus: Chiellini difende Bonucci

Lunga intervista a Tuttosport da parte di Giorgio Chiellini che si è espresso anche sul caso Bonucci alla Juve. Queste le sue parole:

“Leo l’ho sentito e ciò che provo è dispiacere. Avrei preferito un finale diverso, che Leo venisse celebrato come si deve dai tifosi e non è successo. Spero di trovi un punto di incontro per tutti. La Juve è un club che non si è mai fatto problemi anche ad adottare scelte impopolari”.

Calciomercato Bonucci: dove giocherà il prossimo anno

Ci sono notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Leonardo Bonucci che è pronto a dire addio per sempre alla Juventus e firmare con una nuova squadra. In queste settimane il centrale italiano ha provato vari tentativi per rientrare in gruppo e chiarire con la società che l’ha voluto fuori dal progetto, ma niente da fare.

Per questo motivo, adesso, Bonucci dovrà trovarsi una nuova squadra che possa puntare su di lui. Tante le offerte arrivate in queste ultime settimane, ma niente da fare, lui ha rifiutato qualsiasi destinazione per restare alla Juve. Sia in Italia che all’estero o anche in Arabia Saudita. Ora però dovrà iniziare a considerarle davvero per evitare di restare fuori rosa.