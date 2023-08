Dionisi categorico sul futuro di Berardi: ecco dove giocherà

Sassuolo, Juventus o Fiorentina? Oggi nel post partita del Maradona è stata posta una volta e per tutte fine alla telenovela relativa al futuro di Domenico Berardi in questo calciomercato.

A pochi giorni dalla chiusura della sessione, infatti, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha deciso di svelare dove il suo capitano giocherà in questa stagione. Un annuncio importante e che ha spiazzato migliaia di tifosi, ma che alla fine permetterà allo stesso Berardi di tornare a godere di un pò di tranquillità dopo un’estate particolarmente movimentata.

Molti alla fine non condivideranno quanto detto dal tecnico neroverde, ma Dionisi non ha fatto altro che essere categorico per evitare incomprensioni da qui ai prossimi giorni.

Calciomercato, Dionisi categorico: svelato il futuro di Berardi

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Domenico Berardi, che sarebbe stato una volta e per tutte definito questa sera da Alessio Dionisi. L’allenatore del Sassuolo, infatti, nel deludente post partita del Maradona ha svelato dove giocherà l’esterno della nazionale in questa stagione.

Mai come quest’anno Berardi è stato vicinissimo a lasciare il Sassuolo. Non a caso nel corso di questo calciomercato per il capitano neroverde si è parlato con insistenza di Lazio, Fiorentina e Juventus, con la Vecchia Signora che fra le tre è sembrata essere quella più decisa a capace a chiudere questa, tutt’altro che semplice, operazione col club emiliano. Proprio sul più bello, però, quando sembrava che tutto stesse viaggiando a gonfie vele, delle incomprensioni hanno fatto saltare le trattative fra il Sassuolo e la Juventus che, quasi in maniera obbligatoria, ha abbandonato la pista che portava a Berardi. A fronte di questo in questi giorni è tornata in auge nuovamente l’ipotesi Fiorentina, ma quasi per disperazione, come detto, nel post partita del Maradona Dionisi ha voluto una volta e per tutte mettere a tacere la faccenda svelando il futuro di Domenico Berardi.

Intervento ai microfoni de La Domenica Sportiva, l’allenatore del Sassuolo è stato categorico sul futuro del suo capitano, dichiarando che non si muoverà da Reggio-Emilia in questo calciomercato.

Berardi rimane al Sassuolo: l’annuncio di Dionisi

Domenico Berardi rimarrà al Sassuolo anche in questa stagione. A confermarlo è stato lo stesso Alessio Dionisi che, nel post partita di questa sera, è stato abbastanza categorico in merito al futuro del suo capitano.

Il tecnico neroverde, ai microfoni de La Domenica Sportiva, ha infatti detto: “Berardi? Non verrà ceduto, rimarrà qui con noi. Carnevali e la società sono stati abbastanza chiari in merito a questo. Lo posso confermare, Mimmo non si muove”.

Juventus: sfuma definitivamente Berardi

La Juventus stava studiando qualche soluzione per provare un affondo in extremis per Domenico Berardi, ma con le dichiarazioni di Dionisi potremmo dire che questo obiettivo per la Vecchia Signora è definitivamente sfumato. Salvo colpi di scena l’esterno della nazionale non vestirà la maglia della Juventus, almeno per questa stagione, poi per la prossima mai dire mai.