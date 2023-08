Napoli scatenato: dopo Lindstrom ecco subito un’altro colpo

Napoli scatenato in queste ultime ore di calciomercato. Dopo aver difatti chiuso per l’arrivo di Lindstrom dall’Eintracht, il club campione d’Italia sarebbe al lavoro per regalare un altro innesto a Rudi Garcia.

De Laurentiis è sulla buona strada per mettere segno il quarto colpo della sua estate, forse quello più importante, dato che con questo andrebbe a completare una volta e per tutte la rosa del tecnico francese che, nonostante l’addio di Kim, si è notevolmente rinforzata rispetto alla passata stagione.

Dopo la beffa Gabri Veiga l’impressione è che il club campione d’Italia abbia messo la freccia in questi ultimi giorni di calciomercato, arrivando anche superare la concorrenza di un colosso europeo e mondiale come l’Atletico Madrid nella corsa ad uno dei suoi principali obiettivi.

Calciomercato, Napoli scatenato: altro colpo per Garcia

Importanti novità sono state registrate questa sera in merito al calciomercato in entrata del Napoli. Oltre a Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, infatti, Aurelio De Laurentiis starebbe cercando di regalare a Rudi Garcia un altro rinforzo di qualità per completare la sua rosa.

Tanti nomi sono stati seguiti dalla dirigenza del club azzurro nel corso delle ultime settimane, ma l’attenzione di Meluso, ma in particolare del presidente stesso, si sarebbe posata su un giocatore in particolare, desiderio di mercato anche dell’Atletico Madrid. Alle volte concorrere con colossi del genere del calcio continentale ed internazionale non è mai semplice, ma contro ogni pronostico, forte dell’hype e dei risultati della passata stagione, il Napoli sarebbe riuscito a mettere la freccia anticipando, stando alle ultime notizie, i Colchoneros nella corsa al giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, a differenza di quanto si credeva nelle scorse settimane, Sofyan Amrabat ora sarebbe molto più vicino al trasferimento al Napoli piuttosto che all’Atletico Madrid in questo calciomercato. La palla ora passa nelle mani di De Laurentiis, che da qui al prossimi 30 di agosto dovrà decidere se affondare il colpo decisivo sul centrocampista marocchino della Fiorentina.

Napoli stratega: ecco come arrivare ad Amrabat

Il Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato si sta dimostrando essere particolarmente stratega. Dopo aver chiuso a sorpresa Lindstrom, il club campione d’Italia è ora al lavoro per cercare di ‘consolarsi’ con Amrabat dopo la delusione Gabri Veiga.

Al momento, però, la pista che porta al marocchino è decisamente complicata, nonostante il giocatore sia comunque in uscita dalla Fiorentina. Per il cartellino dell’ex Verona, infatti, la viola continua a chiedere 35 milioni di euro, cifre ritenute esagerate dal Napoli che, dunque, potrebbe sfruttare gli ultimi giorni di calciomercato per affondare il colpo decisivo per Amrabat, sfruttando la necessità della Fiorentina di lasciar andare il giocatore facendone abbassare il prezzo.

Napoli-Amrabat: non solo Atletico, per il marocchino c’è folla

L’Atletico non è l’unico ostacolo che il Napoli ha da che superare nella corsa a Sofyan Amrabat. Oltre ai Colchoneros, infatti, il club campione d’Italia deve guardarsi bene le spalle anche dal Manchester United, che nonostante si sia un pò defilato potrebbe da un momento all’altro tornare prepotente sul giocatore. Staremo a vedere come si evolverà la faccenda in questi ultimissimi giorni di calciomercato.