Milan, incontro per il nuovo attaccante: si chiude, le cifre

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato, ma l’intenzione del Milan è sempre quella di regalare a Stefano Pioli un nuovo attaccante, capace di poter far rifiatare lo stacanovista Giroud quando necessario.

Vista questa necessità nel corso di queste ultime settimane tanti nomi importanti sono stati accostati al club rossonero, ma la dirigenza del Diavolo ha sempre e solo avuto un obiettivo in mente, per il quale si punterebbe a chiudere addirittura nelle prossime 24 ore.

Stando alle ultime notizie, infatti, è in programma nella giornata di domani un incontro, probabilmente decisivo, fra Furlani, Moncada ed il club detentore del cartellino dell’attaccante per cercare di chiudere queste estenuante trattative alla quale il Milan starebbe lavorando addirittura da inizio calciomercato.

Calciomercato Milan, si chiude per l’attaccante: incontro domani

Stando infatti a quanto riportato da Mercado Azul, subito dopo la partita di campionato contro il Rio Ave di domani per l’appunto, la dirigenza del Porto incontrerà quella del Milan per discutere la questione relativa al futuro di Mehdi Taremi, che a quanto pare starebbe spingendo con tutte le sue forze a trasferirsi in rossonero in questo calciomercato.

Taremi ed il Milan si desiderano: nuova offerta pronta per il Porto

Il Milan però è stanco, vuole una nuova prima punta, ed è per questo che nelle prossime ore ci potrebbe essere un altro tentativo per Taremi, con tanto di nuova offerta al Porto. Stando alle ultime notizie, infatti, il Diavolo sarebbe disposto ad offrire ben 15 milioni di euro più tre di bonus pur di avvicinarsi alla richiesta di 20 dei Dragoes. Formalizzata e confermate le cifre, l’incontro in programma domani fra i due club in Portogallo potrebbe addirittura risultare essere decisivo.

Tarami-Milan: l’iraniano spinge per vestire rossonero

Il tempo stringe ed il calciomercato è vicino alla sua chiusura. Nonostante questo Taremi non si è perso d’animo e starebbe spingendo, insieme ai suoi agenti, per convincere il Porto a lasciarlo partire in direzione Milan. Nell’incontro di domani qualcosa potrebbe sbloccarsi, con l’iraniano che in qualche modo spera che la sua volontà possa avere valenza per il buon esito di questa trattativa.