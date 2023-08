Calciomercato: Gabri Veiga sta firmando, non giocherà in Serie A

Incredibile notizia di calciomercato che cambia tutto. Perché Gabri Veiga sta firmando con una nuova squadra con cui ha raggiunto l’accordo, niente da fare per il Napoli. Il calciatore non giocherà in Serie A.

Sono state settimane intense e importanti per il possibile trasferimento del giocatore in Italia, perché sembrava essere tutto fatto e raggiunto l’accordo totale. Poi però qualcosa è cambiato ed è saltato tutto.

Ci sono ora aggiornamenti importanti che riguardano il futuro de centrocampista che è pronto a lasciare il Celta Vigo e fare una scelta di vita particolare alla sua giovane età.

Calciomercato: Gabri Veiga lascia l’Europa

Delusione totale per Gabri Veiga che sembrava pronto a vestire la maglia del Napoli. Poi qualcosa è andato storto e per questo motivo più squadre si sono concentrate su altri obiettivi, dovrà fare lo stesso anche quella azzurra che ha perso la grande occasione. Il centrocampista doveva arrivare per rinforzare la rosa di Rudi Garcia che ora rischia di restare a mani vuote senza nuovi calciatori in quella zona di campo. Batosta per il club di ADL che ha perso una grande occasione.

Alla sua giovane età di 21 anni, il classe 2002, ha preso una decisione completamente diversa per la sua carriera che sarà condizionata dai soldi e non dall’ambizione di andare a giocare con i grandi del calcio in Europa per provare ad entrare nella storia e conquistare titoli. Troppo più alto il condizionamento del dio denaro, perché anche quest’altro talento è pronto a lasciare l’Europa per andare a giocare in un altro continente.

La colpa del mancato trasferimento al Napoli di Gabri Veiga potrebbe essere proprio a causa del club azzurro che, secondo Fabrizio Romano, aveva l’accordo totale con il Celta Vigo e il giocatore, poi però ha provato a fare un passo indietro modificando accordi con il giocatore e i suoi agenti. Questo avrebbe spazientito tutti e per questo ora il centrocampista è pronto a firmare per un altro club.

Gabri Veiga Al Ahli: c’è l’accordo

Gabri Veiga andrà a giocare con l’Al Ahli. Accordo totale raggiunto nelle ultime ore, in tarda serata, quando è arrivata la notizia confermata da più emittenti di livello alto. Accordo verbale tra il giocatore e la squadra dell’Arabia Saudita che ora dovrà versare una cifra al Celta Vigo.

L’Al Ahli pagherà la clausola rescissoria di Gabri Veiga al Celta Vigo. Colloqui positivi e prossime ore decisive per la firma sul contratto. Il giocatore non vede l’ora di cambiare squadra.

Al Ahli: l’allenatore convince Gabri Veiga

Oltre alla grande cifra economica per lo stipendio di Gabri Veiga con l’Al Ahli, decisivo è stato anche l’allenatore Matthias Jaissle, ex tecnico dell’RB Salisburgo che ha parlato con il giovane talento per convincerlo.