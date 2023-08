Plusvalenze Serie A: altre ipotesi di truffa, nuova penalizzazione

Nuove notizie che riguardano il caso plusvalenze Serie A che lo scorso anno ha tenuto tanto banco in Italia e che ha portato alla penalizzazione alla Juventus.

Quello che è accaduto lo scorso campionato chiuso da qualche mese non ha molti precedenti, anzi. Perché ci sono state delle decisioni piuttosto forti che avrebbero ora creato un caso importante.

C’è una società che chiede giustizia per essere stata l’unica punita e ora arrivano aggiornamenti verso quel tipo di decisione. Una vicenda che ora rischia di complicarsi sempre di più per le prossime stagioni.

Plusvalenze Serie A: caso Juventus e non solo

Lo scorso anno, il campionato vinto dal Napoli, è stato uno dei più discussi di sempre per quello che accadeva fuori dal campo. Perché la Serie A è stata condizionata e non poco per quello che è venuto fuori negli ultimi mesi con il caso delle plusvalenze che avrebbero alterato e non poco i bilanci delle grandi squadre anche di Serie A, tra queste coinvolte soprattutto la Juventus che ha pagato con un pesante –10 punti di penalizzazione che gli hanno condannato la classifica finale.

Dalla zona Champions League il club bianconero è scivolato al settimo posto nella zona Conference League, ma nemmeno questo tipo di competizione parteciperà. Perché il club bianconero è stato punito dalla Uefa ed è stato squalificato dalla competizione, dove si è ritrovata la Fiorentina. Intanto, il caso plusvalenze Serie A non sembra essere ancora archiviato del tutto.

Al momento ci sono ancora delle date fissate per risolvere diverse questioni proprio in questo prossimo futuro. Si parla delle ultime novità che riguardano le altre 5 Procure che hanno casi simili a quello della Juve. Ora è tutto fissato peri l 6 settembre con la Cassazione che dovrebbe togliere il processo a Torino. Da Mandragora a Udine fino a Orsolini, tante le novità in arrivo.

Caso Plusvalenze: archiviato il processo

Prossime ore decisive per il futuro di alcuni club italiani che hanno tremato e rischiato grosso con delle sanzioni e penalizzazioni dopo che è stata punita solo la Juventus. Si parla di quella che sarà la decisione del gup del Tribunale di Bologna.

Le ultime notizie rivelano di come ci sia stata l’archiviazione del procedimento a carico del Bologna imperniato sulla carta Orsolini. Non ci saranno casi analoghi sulla questione.

Plusvalenze: altre ipotesi truffa in Serie A

Presto dovranno esporsi in maniera forte anche le altre Procure. Perché al momento solo quella di Bologna ha chiuso tutto con l’archiviazione della vicenda. La Serie A dovrà stare attenta al presente e al futuro, perché si parla ancora di altre ipotesi di truffa messe in atto dal club allora presieduto da Ferrero.