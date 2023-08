Juventus: sta cambiando squadra, Allegri l’ha convinto

Ultimi movimenti di calciomercato in Serie A con la sessione estiva che chiuderà il 31 agosto. C’è anche la Juventus che si aggiunge alle squadre che sono pronte a cambiare tanto.

Importanti notizie che arrivano con degli aggiornamenti sul futuro di alcuni giocatori che possono lasciare il campionato italiano o firmare per giocare in Serie A.

Saranno decisive le prossime ore per capire se le grandi squadre riusciranno a mettere a segno altri e importanti colpi, visto che manca sempre meno e la nuova stagione e anche ormai già iniziata.

Juventus: si chiude il trasferimento

Si parla tanto in casa Juventus in queste settimane riguardo quelli che sono i colpi in entrata e in uscita. Perché la società sta lavorando per provare ad ottenere il massimo da alcune cessioni per poter poi reinvestire i soldi incassati in nuovi colpi. Sono queste le ore più calde, le ultime che possono aiutare e definire alcuni trasferimenti, perché si parla da tempo di quello che potrebbe essere il colpo in attacco per i bianconeri che hanno Vlahovic ancora in dubbio per il futuro.

L’intenzione della Juventus è quella di provare a fare altri movimenti e presto potrebbero esserci novità. Di sicuro si parla tanto del possibile addio di Vlahovic corteggiato dalla Juventus con Lukaku che è stato accostato in maniera forte ai bianconeri ma senza ancora che ci sia stato qualcosa di realmente concreto. Un altro giocatore in uscita è Moise Kean che attende il momento giusto per iniziare una trattativa con un altro club.

In base alle partenze che possono arrivare che di conseguenza la Juventus lavorerà sui nuovi acquisti. Ci sono già alcuni nomi in attacco pronti ad andare via e fare spazio a dei nuovi giocatori, si parla anche di qualche ritorno.

Calciomercato Juventus: Morata pronto a firmare

Un nome che torna in casa Juventus à quello di Alvaro Morata. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club bianconero fa sul serio per provare a chiudere nuovamente l’operazione in attacco con lo spagnolo.

Pronta l’apertura dell’Atletico Madrid per lasciar partire Morata alla Juventus. Da capire in questi ultimi giorni la formula e le cifre dell’affare, tutto però dipenderà dalla cessione di Kean che dovrà liberare posto in attacco.

Morata Juve: lo chiama Allegri

Accostato alla Roma, Inter, Milan e tante altre squadre come anche quelle dell’Arabia Saudita, alla fine Morata può firmare con la Juventus per la terza volta.

Secondo Tuttosport è stato proprio lo stesso Allegri ad aver chiamato Morata per proporgli di tornare a giocare in Serie A e farlo con la maglia dei bianconeri.