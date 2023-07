Calciomercato, Retegui in Serie A: c’è la conferma dell’ad

L’amministratore delegato non si nasconde sui rumors di calciomercato che riguardano l’approdo di Retegui in Serie A.

Il centravanti italo-argentino, della Nazionale italiana di Roberto Mancini, sbarcherebbe così in Serie A, avvicinandosi al panorama calcistico italiano.

Ha accettato l’idea di giocare per la Nazionale azzurra tant’è che adesso, finito al centro dei rumors di calciomercato per i club di Serie A, si vede protagonista come titolare di un club storico italiano. A prendere voce è infatti l’amministratore delegato del club, che ha parlato del futuro dell’attaccante.

Calciomercato, colpo Retegui: in Serie A subito, la rivelazione

Mateo Retegui potrebbe subito sbarcare in Serie A e, a parlare del suo futuro è proprio il club che è finito in auge tra le idee per il suo futuro, ai massimi livelli dei campionati in Italia.

L’amministratore delegato dello storico club del calcio italiano ha preso voce, proprio in merito a quelli che sono stati i recenti rumors, per parlare del futuro di Retegui.

Non si è nascosto Balsquez, amministratore delegato del Genoa, che ha svelato tutto l’interesse per il colpo Mateo Retegui. Il calciatore, che però ha un valore di mercato alto per i parametri del Genoa, è un’idea per il progetto dei Grifoni che con l’obiettivo di restare in Serie A, potrebbero puntare proprio sul talento argentino.

Mercato Genoa, l’ad su Retegui: “Ci piace, ma siamo consapevoli della concorrenza”

Parla del futuro del Genoa e dell’obiettivo di calciomercato, Mateo Retegui, l’amministratore delegato del club rossoblu.

Quelle che seguono, sono le parole di Andres Blazquez alla stampa al ritiro pre-campionato del Genoa: “Normale dire che ci piaccia un giocatore come Mateo Retegui. Qualche nome, tra quelli che stiamo seguendo, è uscito. Siamo consapevoli che Retegui è un giocatore forte e si sa, sui giocatori così importanti, ci sono tante squadre che concorrono per il calciomercato”. L’amministratore delegato del Genoa parla infatti di quello che è l’interesse di Inter – soprattutto ora che l’affare Lukaku sembra tramontato -, Fiorentina e non solo. In Italia, oltre al Genoa, su Retegui ci sono dunque diversi club.

Ultime su Retegui: le cifre per portarlo in Serie A

Stando a quelle che sono le notizie che filtrano su Retegui, il valore di mercato che ne fa il Tigre, risulta elevatissimo. Perché tra le idee del club argentino c’è quello di riscattarlo per circa 16 milioni, per poi cederlo a 25-30 milioni di euro. E ad oggi, un prezzo così elevato, risulta complesso per il Genoa che lo prenderebbe sì, ma non ad ogni condizione. Sullo sfondo, per i Grifoni, resta l’idea Piatek che tornerebbe così dove tutto è nato, in Italia, ai rossoblu.